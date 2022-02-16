جهد دبلوماسي إقليمي.. هل ينجح الاتحاد الأفريقي في حلحلة الأزمة السودانية؟

دخل الاتحاد الأفريقي على خط الأزمة السياسية في السودان؛ في وقت أنهت فيه بعثة الأمم المتحدة للسودان ”يونتامس“، مشاورات مهمة مع الأطراف السودانية وجدت قبولا من البعض ورفضا واسعا من آخرين.

وأجرى وفد من الاتحاد بقيادة رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي، مباحثات مع القادة العسكريين والأحزاب السياسية والفاعلين في المشهد السياسي خلال الثلاثة أيام الماضية بالعاصمة السودانية الخرطوم.

وقال الاتحاد في بيان صدر عنه، إن ”وفده الذي ضم إلى جانب رئيس المفوضية موسى فكي؛ مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بانغولي ادوي، ومدير ديوان رئيس المفوضية محمد الحسن ولد لبات، والممثل الخاص للاتحاد الأفريقي لدى السودان السفير محمد بلعيش، اختتم، الثلاثاء، زيارته للسودان التي استغرقت ثلاثة أيام التقى خلالها بمعظم الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين والعسكريين“، مضيفا أن ”الاجتماعات أتاحت دراسة الوضع الحساس بشكل خاص الذي أكد أنه يهدد البلاد بأخطار سياسية وأمنية واقتصادية جسيمة“.

وشهدت البلاد على مدى 4 أشهر احتجاجات وأزمة سياسية جراء قرارات قائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان في أكتوبر/تشرين أول الماضي، بحل الحكومة وإعلان الطوارئ واعتقال رئيس الحكومة عبد الله حمدوك والوزراء والسياسيين، ليفرج عنهم لاحقا.

ولم يفلح الاتفاق السياسي الذي عقده البرهان مع حمدوك في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، في حل الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد؛ ما اضطر حمدوك لتقديم استقالته من رئاسة الحكومة.

قدّم البرهان، أثناء لقائه وفد مفوضية الاتحاد الأفريقي، الأحد، 4 محاور لحل الأزمة في البلاد، وبحسب بيان نشره مجلس السيادة عبر صفحته الرسمية على ”فيسبوك“، فإن ”المحاور الأربعة التي قدمها رئيسه للوفد تشمل تشكيل حكومة كفاءات وطنية مستقلة، وإطلاق عملية حوار شامل يضم جميع القوى السياسية والاجتماعية في البلاد دون استثناء عدا حزب البشير السابق ”المؤتمر الوطني“، كما تشمل التأكيد على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، نهاية الفترة الانتقالية، وإجراء تعديلات على الوثيقة الدستورية لتواكب متغيرات مشهد البلاد السياسي“.

نظام غير متعاون

لكن القيادي في ائتلاف قوى إعلان الحرية والتغيير، المعز حضرة، رأى أن ”النظام الحالي الموجود غير متعاون مع المبادرات الإقليمية والدولية، ويدلل على ذلك بإشارة البرهان في لقائه الأخير الذي بثه التلفزيون الرسمي السبت إلى عدم قبوله بمشاورات المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتيس“.

وقال حضرة لـ“إرم نيوز“، إن ”ما يقوم به الاتحاد الأفريقي والتحركات الدولية لن يكون له صدى أو أثر في ظل عدم تعاون الحكومة الحالية وطرحها لشروط تعجيزية“، مبينا أن ”الجو غير ملائم لتطبيقها على أرض الواقع“.

وغير بعيد مما قدمه البرهان في مقترحاته؛ رهن نائبه في المجلس السيادي وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو ”حميدتي“ في لقائه بوفد الاتحاد الأفريقي، حل الأزمة السياسية، بأهمية الحوار كمدخل أساسي لحل الخلافات القائمة بمشاركة السودانيين كافة، وأعلن ”حميدتي“ ترحيب السودان بأي دور يمكن أن يؤديه الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية“.

بدوره قال المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، القيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، عادل خلف الله، إن ”الاتحاد الأفريقي بموجب نظامه الأساسي عليه الانطلاق في حل الأزمة السودانية من حقيقة أن ما حدث في 25 تشرين أول/ أكتوبر عملية انقلابية“.

وأضاف خلف الله لـ“إرم نيوز“، أنه ”على الإتحاد الأفريقي أن يلعب دورا مع القوى السودانية الفاعلة حتى الوصول إلى انتقال حقيقي يحافظ على وحدة السودان، فليس هنالك من فرصة لحل الأزمة السودانية إلا بتصفية الانقلاب وإقامة سلطة مدنية كاملة“.

ويستبعد عضو المكتب السياسي للحزب الناصري، محمد بشير، أن ”تحدث التحركات الأفريقية اختراقا في الأزمة السودانية“، مبررا ذلك ”بعدم توحد القوى المدنية وتوصلها لتوافق“. وقال لـ“إرم نيوز“، إن الأزمة السودانية أصبحت شاملة.

ولفت بشير إلى أن ”ذلك مشكلة في حد ذاتها باعتبار أن القوى المدنية غير موحدة للوقوف في وجه الانقلاب“، مضيفا أن ”ما يؤكد ذلك عدم توصل المبعوث الأممي ”فولكر بيرتس“ لنتائج خلال حواره مع القوى المختلفة، وأنه ليس هنالك رؤية واحدة أو إمكانية للتوافق مع تمسك كل طرف بموقفه ومحاولة إقصاء الآخرين“.

وفي يونيو/حزيران من 2019، أعلن الاتحاد الأفريقي عن تعليق عضوية السودان في جميع أنشطة الاتحاد، بعد تصاعد أعمال العنف، وبعد 3 أشهر من تجميد عضوية السودان، عاد الاتحاد وألغى قراره بالتجميد، في أعقاب إعلان الخرطوم عن تشكيل أول حكومة منذ الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.