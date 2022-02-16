"اللي بدو يشتري يقدم طلب".. نصر الله يكشف للمرة الأولى عن صنع مسيرات وصواريخ دقيقة

قال الأمين العام لجماعة حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، اليوم الأربعاء، لأول مرة إن الجماعة، المدعومة من إيران، أصبحت تمتلك القدرة على تحويل الآلاف من صواريخها إلى صواريخ دقيقة، وباتت تنتج الطائرات المسيرة.

وقال نصر الله في خطاب لأنصاره: ”أقول للعدو أصبح لدينا قدرة على تحويل صواريخنا المتواجدة عندنا بالآلاف إلى صواريخ دقيقة، وبدأنا بذلك وحولنا صواريخنا إلى دقيقة“.

وأضاف: ”نحن منذ مدة طويلة بدأنا بتصنيع المسيّرات في لبنان واللي بدو يشتري يقدم طلب“.

وخاض حزب الله وإسرائيل حربا ضارية استمرت أكثر من شهر في العام 2006، وفي السنوات التي تلت ذلك وقع تبادل لإطلاق النار أحيانا عبر الحدود الجنوبية للبنان.

ولم يصدر رد إسرائيلي فوري على تصريحات نصر الله.

وبينما يمتلك الجيش الإسرائيلي ترسانة عسكرية متفوقة على مقاتلي حزب الله، تخشى إسرائيل أن يتمكنوا في حرب مستقبلية من استخدام صواريخ دقيقة التوجيه لضرب أجزاء من بنيتها التحتية، مثل الموانئ أو محطات الطاقة.

وقالت إسرائيل في الماضي إنها أسقطت عدة طائرات مسيرة تابعة لحزب الله عبرت المجال الجوي الإسرائيلي.

ويقول حزب الله إن زيادة قدراته المضادة للطائرات المسيرة أدت إلى انخفاض وتيرة تحليق الطائرات الإسرائيلية دون طيار.

ونشرت إسرائيل الأسبوع الماضي أسماء ثلاث شركات لبنانية اتهمتها بتوريد مواد لمشروع حزب الله الصاروخي الدقيق التوجيه، في خطوة تهدف إلى إحداث ضغوط اقتصادية دولية عليها.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس في بيان: ”حزب الله يُعرض للخطر مواطني لبنان والدولة اللبنانية“. مضيفا أن إسرائيل ”ستتصرف بحزم في مواجهة المشروع الإيراني الدقيق الذي يعمل من قلب لبنان“.