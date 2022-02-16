على وقع تشكيل الحكومة.. ملف النفط ينفجر بين كردستان وبغداد

عادت أزمة الثروة النفطية في العراق بين أربيل وبغداد إلى الواجهة، عقب إصدار المحكمة الاتحادية أمس الثلاثاء، حكمًا بعدم دستورية قانون ”النفط والغاز“ في حكومة إقليم كردستان.

وتُطور حكومة إقليم كردستان موارد النفط والغاز على نحو مستقل عن الحكومة الاتحادية في بغداد، منذ 2007، حيث شرعت قانونا خاصا بها، أرسى التوجيهات التي تدير من خلالها تلك الموارد.

وألزم قرار المحكمة الاتحادية العراقية، إقليم كردستان بـ ”تسليم النفط للحكومة الاتحادية متمثلة بوزارة النفط الاتحادية“.

والقرارات التي تصدر من المحكمة الاتحادية العليا، قرارات قطعية واجبة التنفيذ وغير قابلة للطعن أمام محكمة التمييز الاتحادية.

واتفقت الحكومة العراقية على منح إقليم كردستان 12.67% من الميزانية الاتحادية 2021، مقابل تسليم الإقليم 250 ألف برميل يوميا من النفط المنتج من حقوله لبغداد، فيما بدا أنه قبول على مضض من الحكومة الاتحادية، التي ترى في تصرف الإقليم بنفطه قرارًا غير دستوري.

وكان وزير النفط العراقي، جبار اللعيبي، إبان حكومة رئيس الوزراء الأسبق، حيدر العبادي 2014 – 2018، طلب من المحكمة العليا إصدار حكم يمنع تصدير النفط بشكل مستقل من إقليم كردستان، والذي بدأ ضخه عبر خط أنابيب لتركيا خارج سلطة الحكومة الاتحادية منذ منتصف 2014، حين سقط ثلث مساحة البلاد في قبضة تنظيم ”داعش“.

وتعليقًا على قرار المحكمة الاتحادية، قال الباحث في الدستور والشأن العراقي، رمضان البدران إن ”القرار الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن نفي شرعية استثمار إقليم كردستان في النفط والغاز، يمثل خطأ، وهو ينافي مبادئ الدستور، التي تأسست عليها الدولة العراقية الجديدة، إذ أراد الدستور نقل العراق من النظام الشمولي إلى النظام الاتحادي، وهذا يمنح حقّا للحكومات خارج المركز في تنمية قدراتها المحلية، وبالتالي المساهمة في سياسة التنمية بشكل عام لعموم البلاد“.

وأضاف البدران، في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الدستور منح حق التنقيب في الحقول غير المستكشفه والتي لم يُستثمر فيها أي مال عام من قبل حكومة المركز، وفي حال لم توفق هذه الحكومات والشركات التي تنقب فهي مَن يتحمل الخسائر، وإنْ نجحت وباعت نفطها عبر الحكومة العراقية، فتكون أسهمت في دعم الوضع المالي والاقتصادي للبلد“.

وتابع الخبير العراقي، أن ”المشرع رأى أن الحكومات المحلية لها الحق في استكشاف النفط، على اعتبار أن هذا الاستكشاف غير متحقق فعلا، وأنها تخاطر في اللايقين، ولها حق الانتفاع وهو جزء من توجهات الدستور لبناء دوله بنظام اتحادي واقتصاد سوق وتنمية مستدامة“.

وتدافع حكومة إقليم كردستان بالقول، إن دستور العراق يقر بحقها في الوجود، ولا يحوي أي مادة تمنعها من تطوير موارد النفط في أراضيها، في حين تقول بغداد إن ”الدستور ينص على خضوع جميع ثروات البلاد لسلطة الحكومة الاتحادية“.

بدورها قالت النائب عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيان صبري إن ”قانون المحكمة الاتحادية، لا يتماشى كليّا مع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021، والذي يوجب على كردستان تسليم 460 ألف برميل من النفط يوميا، وهذا النص يتعارض مع قرار المحكمة الاتحادية“.

وأضافت في تصريح لوسائل إعلام كردية، أن ”قرار إنتاج النفط من قبل إقليم كردستان، تم اتخاذه إثر اتفاق بين أربيل وبغداد“.

وأكدت صبري ”نحن نكنّ كل الاحترام لقرار المحكمة الاتحادية، لكن كما يبدو أنه يتم أحيانا اتخاذ قرارات مسيسة في قضايا دستورية“.

ومن شأن القرار الجديد، تعميق الأزمة والخلاف بين الحكومة الاتحادية في بغداد، وأيضا حكومة كردستان، خاصة وأن الإقليم تمكن ،خلال الأعوام الماضية، من تصدير ملايين براميل النفط، واستحصل حقوقها المالية، فضلا عن إبرامه تعاقدات متعددة مع شركات أجنبية، لاستخراج النفط، وهو ما يضع ذلك على طاولة المفاوضات المقبلة، لحلحلة الأمر، ومنح حقوق تلك الشركات، وعن كيفية ترتيب الأموال التي أنفقها الإقليم، جراء بيع النفط.

ووقعت شركات نفطية عالمية اتفاقيات مع حكومة كردستان للعمل في الإقليم، من بينها ”إكسون موبيل“ و“دي.أن.أو“ و“دانة غاز“ و“روسنفت“ و“جينل“، لكن بغداد لم تعترف بتلك الاتفاقيات.

وتأتي تلك الأزمة في ظل الخلافات الدائرة حيال تشكيل الحكومة العراقية، إذ أبرم الحزب الديمقراطي الكردستاني، تحالفًا مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، للحصول على منصب رئاسة الجمهورية، فيما يسعى الصدر لتقديم أحد أتباعه لرئاسة الحكومة المقبلة.