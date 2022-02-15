مقتدى الصدر يطالب بحكومة عراقية بعيدًا عن المحاصصة الطائفية

طالب زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الثلاثاء، البرلمان العراقي بتشكيل حكومة جديدة، بعيدًا عن المحاصصة الطائفية.

وأجرى العراق انتخابات نيابية مبكرة، في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لكن الخلافات ما زالت تحول دون تشكيل الحكومة.

وقال الصدر في بيان إن ”عمل البرلمان لا ينبغي أن يكون لأجل تشكيل الحكومة فحسب، أو الرئاسات الثلاث، بل يجب تفعيل دور مجلس النواب الرقابي والتشريعي من أجل مصالح الشعب المظلوم“.

وأضاف: ”يجب تفعيل دور البرلمان الإصلاحي، وتفعيل التحقيقات، واستدعاء كل من يشك بفساده وتقصيره ولو من خلال الإسراع بتشكيل اللجان البرلمانية، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الطائفي أو درجته الوظيفية في الحكومات السابقة“.

كما دعا الصدر إلى ”الإسراع بتشكيل الحكومة الإصلاحية الجديدة، وحكومة أغلبية وطنية بعيدة عن الكعكة“، في إشارة إلى المحاصصة الحزبية والطائفية.

ولفت إلى ”ضرورة التأكيد على تفعيل المشاريع الخدمية التي تنفع الشعب وكرامته، وإكمال المشاريع المتلكئة بأسرع وقت ممكن، وبسقف زمني محدد، ومحاسبة المقصرين من الشركات الحكومية والمدنية“.

وتمكن تيار مقتدى الصدر من إبرام تفاهمات مع ”تحالف السيادة“ السني – نحو 55 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني – 31 مقعدًا، ما أعطاه قوة في إقصاء خصومه من تحالف ”الإطار التنسيقي“ الذي يضم الأجنحة السياسية للفصائل المسلحة، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي.

ويرفض مقتدى الصدر إشراك هذا التحالف في الحكومة الجديدة، وتحديدًا نوري المالكي، بسبب العداء القديم والمستحكم بين الطرفين، وهو ما تسبب بجمود سياسي خلال الفترة الماضية.

وتمكنت القوى السياسية لغاية الآن من انتخاب برلمان جديد ترأسه محمد الحلبوسي للدورة الثانية، فيما تترقب الأوساط السياسية اختيار رئيس الجمهورية، إذ يحتدم التنافس في الوقت الراهن بين الحزبين الكرديين ”الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني“، حيث رشح الأخير، أمس الإثنين، وزير الداخلية في إقليم كردستان، ريبر أحمد، لمنصب الرئاسة.

والمرشح ريبر أحمد من مواليد، العام 1968، في محافظة أربيل، ويشغل حاليًا منصب وزير داخلية إقليم كردستان العراق، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة صلاح الدين في أربيل، العام 1997، وماجستير في مجال الأمن الوطني من جامعة الأمن الوطني العراقية في بغداد، العام 2007، ويحمل رتبة لواء.