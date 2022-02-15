استشهاد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، استشهاد مواطن فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي شمال مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقالت الصحة الفلسطينية إن ”الجيش الإسرائيلي أطلق النار على مواطن فلسطيني في قرية النبي صالح، شمال غرب رام الله بالضفة الغربية، حيث أصيب بجروح خطيرة قبل أن يتم الإعلان عن استشهاده“.

ووفق مصادر محلية، فإن الشهيد هو الأسير المحرر ”نهاد البرغوثي“ من بلدة كفر عين، وقد استشهد بعد إصابته برصاص الجيش الإسرائيلي خلال المواجهات شمال غرب رام الله.

وفي وقت سابق، اندلعت مواجهات عنيفة بين الجيش الإسرائيلي وفلسطينيين في قرية النبي صالح شمال غرب رام الله.

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“، فقد أصيب المواطن بالرصاص الحي في منطقة البطن، ثم نقل إلى المستشفى لتلقي العلاج، ووصفت حالته بـ“الخطيرة“، قبل أن يتم الإعلان لاحقا عن استشهاده.

وأوضحت وكالة الأنباء الفلسطينية أن ”المواجهات اندلعت على مدخل قرية النبي صالح، وقام خلالها الجيش الإسرائيلي بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع تجاه الشبان الفلسطينيين، مما أدى إلى إصابة عدد منهم“.

وفي سياق ذي صلة، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أيضا أن ”عددا من المواطنين الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق، بعد مواجهات اندلعت مع قوات من الجيش الإسرائيلي في محيط جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس“.

وخلال المواجهات أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الغاز المسيلة للدموع بكثافة صوب الطلبة الفلسطينيين داخل حرم الجامعة وفي محيطها، وتم إخلاؤه، وفق ما ذكرته ”وفا“.

وأشارت إلى أن المواجهات مع الجيش الإسرائيلي اندلعت بعد وقفة نظمتها الحركة الطلابية في الجامعة نصرة للأسرى ولأهالي حي الشيخ جراح.

من جهة أخرى، اندلعت مواجهات بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في منطقة باب الزاوية وسط مدينة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

ووفق المصادر المحلية الفلسطينية، فإن ”هذه المواجهات اندلعت بين الفلسطينيين، وقوات عسكرية من الجيش الإسرائيلي المتمركزة على الحاجز العسكري المقام على مدخل شارع الشهداء، حيث اجتاز الجنود الإسرائيليون الحاجز واقتحموا وسط مدينة الخليل“.

وبحسب المصادر المحلية، أطلق الجيش الإسرائيلي قنابل الصوت صوب المواطنين والمحال التجارية في مركز مدينة الخليل التجاري، ما تسبب بإغلاقه.

وأصيب عدد من المواطنين الفلسطينيين أيضا في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، بعد اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مخيم العروب شمال الخليل.

ومنذ أيام تشهد مدن الضفة الغربية، وحي الشيخ جراح بمدينة القدس، تصعيدا كبيرا، وتوترا عنيفا، بعد إعادة افتتاح عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير مكتبه في الشيخ جراح.

وأسفرت المواجهات، التي اندلعت في مدن نابلس، وجنين وحي الشيخ جراح بالقدس، خلال الأيام الماضية، عن استشهاد مواطن فلسطيني وإصابة العشرات برصاص الجيش الإسرائيلي.