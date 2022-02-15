مقتل جندي سوري وإصابة 11 آخرين إثر تفجير عبوة ناسفة بدمشق

قتل جندي سوري وأصيب 11 آخرون بتفجير عبوة ناسفة، صباح اليوم الثلاثاء، في حافلة مبيت عسكرية بالقرب من دوار الجمارك في مدينة دمشق، وفقا لوكالة الأنباء السورية.

ووفق الوكالة، قال مصدر عسكري إنه ”في حوالي الساعة السابعة و25 دقيقة من صباح اليوم، انفجرت عبوة ناسفة مزروعة مسبقاً ضمن حافلة مبيت عسكرية في مدينة دمشق بالقرب من دوار الجمارك، ما أدى إلى استشهاد جندي وجرح 11 آخرين”.

وقتل 14 شخصا وأصيب عدد من الجرحى في 20 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جراء تفجير بعبوتين ناسفتين تم لصقهما في حافلة مبيت عسكرية عند جسر الرئيس بدمشق.

ويذكر هذا الهجوم بأحداث دموية مماثلة شهدتها العاصمة السورية دمشق منذ بداية الحرب الأهلية التي تعاني منها البلاد منذ أكثر من 10 سنوات.

وشهدت العاصمة السورية منذ بداية الصراع، عدة تفجيرات دموية، ففي أواخر عام 2011 هز قلب العاصمة السورية تفجيران انتحاريان استهدفا مقرين أمنيين في حي كفر سوسة وأسفرا عن مصرع 44 شخصاً وإصابة أكثر من 150 آخرين بجروح.

وحملت السلطات السورية تنظيم القاعدة مسؤولية الهجوم، لكن المعارضة السورية قالت إن الهجومين اللذين وقعا بعد يوم واحد من وصول وفد المراقبين التابع لجامعة الدول العربية إلى دمشق، كانا من تدبير النظام لتبرير قمع الاحتجاجات، مضيفة أن السلطات أرادت من خلال تلك الهجمات إرسال رسالة إلى بعثة المراقبين مفادها أن الجماعات المسلحة تنشط بقوة في سوريا.

وفي عام 2012، وقعت بضعة تفجيرات استهدفت بالأساس مباني تابعة للجيش والشرطة في دمشق، ربما كان أعنفها منذ بدء الحرب السورية هو تفجير انتحاريين لسيارتين مفخختين في 10 مايو/أيار في مقر الاستخبارات العسكرية، ما أدى إلى مقتل 55 شخصاً وإصابة 400 آخرين وتحطيم واجهة المبنى وتضرر 10 طوابق كاملة.