إسرائيل تبدأ ببناء حي استيطاني جديد شرق نابلس

قالت وسائل إعلام عبرية، مساء الإثنين، إن السلطات الإسرائيلية بدأت بتنفيذ بناء حي استيطانيّ جديد في مستوطنة إيتمار بمدينة نابلس بالضفة الغربية.

وأوضحت القناة الإسرائيلية السابعة، إن المخطط يتكون من حي استيطاني يضم مئة وحدةً جديدة ، حيث من المقرر أن يبدأ تنفيذه خلال الفترة القليلة المقبلة، عقب الانتهاء من بناء وحدة أخرى تمت المصادقة عليها من قبل السلطات الإسرائيلية.

وتابعت القناة، إن هناك إقبالاً كبيرا من قِبل المستوطنين لشراء وحدات استيطانية في هذه المنطقة.

وتقع مستوطنة إيتمار الإسرائيلية جنوب شرق مدينة نابلس الضفة الغربية، ويقطنها آلاف المستوطنين بمساعدةٍ من قِبل منظمة غوش إيمونيم الاستيطانية.

في وقت سابق، طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الأمم المتحدة بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الإجراءات الاستيطانية،وإجبارها على وقف الاستيطان وتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزارة في بيان لها، أن إسرائيل تسرق الأراضي الفلسطينية وتخصصها لصالح توسيع الاستيطان، ودعم الجمعيات والمنظمات اليهودية، وتسعى إلى شرعنة الأراضي من الناحية القانونية.

ومن شأن الخطوة الإصسرائيلية زيادة التوتر، بالتزامن مع احتجاجات اندلعت منذ السبت، في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، شهدت اشتباكات عنيفة بين المستوطنين، والمواطنين الفلسطينيين، وذلك في أعقاب افتتاح عضو الكنيست الإسرائيلي إيتمار بن غفير لمكتبه، قبل أن تتوصل الشرطة الإسرائيلية لتسوية معه، لإخلاء المكتب مقابل وضع حراسة دائمة على منازل المستوطنين في الحي، وذلك في خطوة لمنع تصاعد الأحداث.

واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، أن ”ما يجري في حي الشيخ جراح تهجير بقوة الاحتلال وتفريغ قسري لأحياء القدس من أهلها الأصليين ومُلّاك بيوتها وأرضها“.

بينما هددت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، بالعودة إلى التصعيد مع إسرائيل، في حال استمرت الاشتباكات في الضفة الغربية ومدينة القدس، فيما أرسلت إسرائيل لحركة حماس، رسالة عبر الوسيط المصري، أكدت فيها أن التصعيد في القدس سيقابل بعملية عسكرية جديدة في غزة.

وفي مدينة جنين، ذكرت وكالة الأنباء الرسمية أن “ فلسطينيا استشهد كما أصيب 10 آخرون برصاص الجيش الإسرائيلي، بعد اندلاع مواجهات في بلدة السيلة الحارثية بالمدينة“.

وبحسب مدير الإسعاف في جنين محمود السعدي، فإن ”الجيش الإسرائيلي منع مركبات الإسعاف من الدخول إلى البلدة لإسعاف ونقل المصابين“.

واقتحمت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي، بلدة السيلة الحارثية في مدينة جنين، وقامت بإغلاق المداخل والطرق المؤدية إليها.