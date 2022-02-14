لبنان.. زيارة القاضي نواف سلام قد تغير ‎‎موازين الانتخابات البرلمانية

رجحت مصادر سياسية وإعلامية لبنانية أن تمثل زيارة القاضي في محكمة العدل الدولية والمندوب السابق للبنان في الأمم المتحدة نواف سلام إلى بيروت، مؤخراً، تغييراً من شأنه قلب موازين الانتخابات البرلمانية في أيار\مايو المقبل.

وحول توقيت الزيارة ”الخاطفة“، التي انتهت الأحد في أعقاب عودة القاضي سلام إلى مقر عمله في لاهاي، قال النائب في البرلمان اللبناني ونائب رئيس الهيئة التنفيذية في حزب ”القوات اللبنانية“ جورج عدوان: إننا ”نرحب بعودة كل لبناني لديه المؤهلات والكفاءة ليخوض غمار الانتخابات؛ لأن الكلمة في النهاية هي للناس“.

وشدد النائب لـ“إرم نيوز“ على أنه ”لا يمكننا سوى الترحيب بأي شخص يرغب في خوض التجربة، لأننا نعرف أن هذا القرار للناس، خاصة إذا كانت لديه الكفاءة، والأستاذ سلام بما نعرف عنه أن لديه الكثير من الكفاءات، وفي النهاية فإن الناس هم الذين يقررون“، على حد تعبيره.

وردًا على سؤال لـ“إرم نيوز“ حول ما إذا كان حزب ”القوات اللبنانية“ سيدعم ترشّح نواف سلام أو سيتحالف معه في اللوائح الانتخابية، أجاب عدوان: ”سننتظر عودته القادمة للجلوس معه للبحث في برنامجه؛ لأننا نخوض الانتخابات على نقاط محددة جدًا في هذا الظرف الصعب، وأولها يتعلق بالسيادة، والهيمنة على الدولة، والهيمنة على قرار الدولة، ورفع الهيمنة كمدخل لإصلاح معيّن“.

وأضاف: ”سنتحدث معه قبل أن نعلن عن دعمنا أو عدم دعمنا له؛ لأننا نريد أن نتأكد من مدى تلاؤم برنامجنا الانتخابي مع ما يطرحه“.

ولفت إلى أنه ”ينبغي على جميع المترشحين للانتخابات أن تكون لديهم النية في تطبيق القرارات الدولية، فهذه هي أولوياتنا في الانتخابات“، بالإشارة إلى ما إذا كان القاضي سلام يحمل في أجندته أي دعم لتطبيق القرار الدولي رقم 1559.

وأكد النائب عدوان أن ”المدخل الأساسي لاستعادة الدولة يتضمن أمرين، أولهما العلاقات مع الدول العربية وإعادتها إلى طبيعتها، وثانيهما تنفيذ القرارات الدولية“.

وذكر أهمية وجوب الاعتماد على مبدأ ”السيادة أولًا“ في أجندات المترشحين خارج نطاق الاعتماد على الأجندات الخارجية؛ ”لأن السيادة لا تتجزأ؛ ولأن مصلحة لبنان أولًا وأخيرًا؛ ولأن القرارات الدولية هي لمصلحة لبنان، ولهذا السبب نحن مع تنفيذها“.

الضمانات الأمنية

في المقابل، قال الصحافي وناشر موقع“ السياسة“ رامي نعيم إنه يعتقد أن ”عودة نواف سلام إلى لبنان للعمل السياسي، إذا ما تمت، ستكون بدعم ورعاية دولية؛ لأنه لن يخطو أي خطوة لا ترتبط برؤية المجتمع الدولي لتحرير لبنان من الوصاية الإيرانية“.

وأضاف لـ“إرم نيوز“ أن ”عودته، في حال حدثت، تعتبر خطوة جيدة يجب مواكبتها ودعمها من قبل الأفرقاء اللبنانيين، خاصة أنه لم تعد هناك قوة حقيقية سُنية فاعلة بغياب سعد الحريري“، فضلًا عن أنه ”لم يحدد حتى اليوم ماذا يريد بهاء الحريري، ولربما سيحدد في 14 شباط“.

وأردف قائلًا: ”قد يكون سلام أحد الخيارات الحقيقية لمواجهة حزب الله، لكن هناك خطرا أمنيا حقيقيا عليه من قبل حزب الله، وإذا لم تكن هنالك ضمانات تحفظ أمنه، فليبدأ بخوض التجربة من الخارج، فليكوِّن ويقود كتلة معارضة حقيقية من الخارج“، داعياً الأحزاب اللبنانية إلى ”مساندته لتكوين قوة سُنية حقيقية بإمكانها الوقوف بوجه مشروع حزب الله في لبنان“، على حد تعبيره.