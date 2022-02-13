السودان.. اعتقال عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان

أكدت مصادر من قوى الحرية والتغيير السودانية، أن السلطات الأمنية اعتقلت، اليوم الأحد، القيادي بالتحالف المعارض وعضو مجلس السيادة السابق، محمد الفكي سليمان، دون توضيح أسباب الاعتقال.

وقالت المصادر لـ“إرم نيوز“، إن قوة أمنية اعترضت سيارة كانت تقل الفكي وصديقًا له، بشارع محمد نجيب في العاصمة الخرطوم، حيث قامت بإيقاف العربة وإنزاله منها ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة.

وفي سياق متصل، قال مصدر عائلي لوكالة ”رويترز“، اليوم الأحد، إن عضو مجلس السيادة السوداني السابق محمد الفكي سليمان اعتقل بالقرب من منزله.

ويأتي اعتقاله بعد اعتقال سياسيين آخرين، الأسبوع الماضي.

وكان الثلاثة جزءًا من لجنة إزالة التمكين التي تعمل على تفكيك شبكة حكومة الرئيس المخلوع عمر البشير، وأبدوا اعتراضهم على استمرار الحكم العسكري.

وكان محمد الفكي يشغل، إلى جانب عضوية مجلس السيادة، الرئيس المناوب للجنة تفكيك وإزالة تمكين نظام الرئيس السابق عمر البشير، وهي اللجنة التي جمدها قائد الجيش عقب إجراءات الخامس والعشرين من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وشكل لجنة جديدة لمراجعة أعمالها.

وكانت هذه اللجنة المختصة بمراجعة عمل ”لجنة تفكيك نظام البشير السابق“، قد أعلنت، الأسبوع الماضي، عن عثورها على شبهات فساد مالي وإداري صاحبت عمل اللجنة المجمدة، مؤكدة استمرار أعمال المراجعة لتحديد التكييف القانوني لنوعية التجاوزات، وتسمية المسؤولين عنها، واتخاذ الإجراءات ضدهم.

والأربعاء الماضي، اعتقلت قوة أمنية وزير رئاسة مجلس الوزراء السوداني السابق، خالد عمر يوسف، من داخل اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، واقتادته إلى قسم الخرطوم شمال قبل تحويله إلى السحن.

وقبل اعتقال خالد عمر بساعات، تم اعتقال كل من مقرر لجنة التفكيك وإزالة تمكين نظام البشير، وجدي صالح، والأمين العام للجنة الطيب عثمان، وإحالتهما إلى السجن بتهم ”خيانة الأمانة“.

وليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال الفكي.

ففي 29 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أفرجت السلطات السودانية، عن عضو مجلس السيادة السابق محمد الفكي سليمان، بعد نحو أكثر من شهر على اعتقاله، وفق ناشط قانوني.

ويُعد محمد الفكي سليمان المولود في الخرطوم، العام 1979، أصغر أعضاء المجلس السيادي سنًا.

وتخرج من جامعة الخرطوم، العام 2002، حاملًا شهادة البكالوريوس في العلوم السياسية، ودرجة الماجستير في العام 2008.