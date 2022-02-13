الأردن.. أزمة عمالية في أكبر الصحف اليومية تفاقم صراع "الإعلام الورقي" للبقاء

تشهد أكبر صحيفة يومية أردنية، أزمة عمالية؛ ألقت بظلالها على المشهد الإعلامي المتراجع في المملكة، والذي فاقمت جائحة كورونا من معاناة العاملين فيه خلال العامين الماضيين.

وفي الأردن عدد قليل من الصحف اليومية التي ما زالت تصارع البقاء أمام انحسار ”القراءة الورقية“ في ظل التطور التكنولوجي والرقمي الذي أدى لظهور أشكال جديدة من الإعلام، أو الهروب إلى مواقع التواصل الاجتماعي خلال السنوات الماضية.

ويواجه العاملون في قطاع الصحافة والإعلام في الأردن بشكل عام، واقعا معيشيا صعبا دفع بكثير منهم إلى صفوف العاطلين عن العمل.

وإلى جانب التأخر في تسليم الموظفين مستحقاتهم المالية الشهرية، لجأت العديد من المؤسسات إلى الاستغناء عن آخرين بحجة ”أزماتها المالية“ المتراكمة.

لكن المسألة في صحيفة ”الرأي“ باتت تأخذ منحى آخر خصوصا أنها مؤسسة شبه حكومية، تمتلك مؤسسة الضمان الاجتماعي أكثر من 57% من أسهمها.

و5 أعضاء من أصل 9 من مجلس إدارة ”الرأي“ التي يعمل فيها أكثر من 300 صحفي وفني عامل، هم معينون من قبل الضمان، بحسب ما أفادت ”إرم نيوز“ مصادر من داخل المؤسسة التي تأسست العام 1971.

وبدأت الأزمة في الصحيفة الأسبوع الماضي، بعدما نفذ عدد من العاملين اعتصاما للمطالبة برواتبهم المتأخرة لأشهر على مدار عدة أيام.

لكن قرار الإدارة بفصل 6 من المعتصمين فاقم الأزمة، ودفع نقابة الصحفيين إلى التدخل وعقد اجتماع مستمر لمجلسها داخل مقر الصحيفة، بعد إصدارها بيانا الأربعاء الماضي، أعلنت فيه تبني مطالب العاملين.

وحمل البيان ما حل بالصحيفة إلى ”مجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية“، الذي اتهمها بـ“العجز والتطاول على الصحفيين والعاملين“.

ورفض المجلس ما وصفه بـ“تعنت الإدارة وإصرارها على قرارات الفصل“.

وفي هذا الصدد، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين خالد القضاة، إن ”عودة المفصولين بدون قيد أو شرط هو مطلب النقابة لفتح باب الحوار مع المؤسسة حول مطالب العاملين إلى جانب تحصيل الحقوق المالية المترتبة على المؤسسة لصالحهم“.

ودعا القضاة في تصريح لـ“إرم نيوز“ إلى ”حوار ينقذ المؤسسة عبر دور تشاركي“، مشيرا إلى أن ”الوضع إذا بقي كما هو عليه سيشهد الأردن غيابا للمؤسسات الإعلامية الوطنية“.

وأبدى القضاة تخوفه من غياب ”الرأي“ عن الساحة الإعلامية في المملكة وكذلك صحف يومية أخرى.

وأضاف: ”لا نريد من الحكومة أموالا لكننا نريد تعيين قيادات كفؤة تستطيع إدارة هذه الأموال بما ينقذ المؤسسات المعنية“.

وكان رئيس الوزراء بشر الخصاونة، علق على الأزمة التي تشهدها صحيفة الرأي والدستور، بأن ”المؤسستين عبارة عن شركتين خاصتين، وليستا مملوكتين للحكومة أو الدولة“.

وقال الخصاونة خلال جلسة لمجلس النواب يوم الأربعاء الماضي، إن ”الحكومة رغم ذلك دعمت الصحيفتين وستباشر في التخفيف من وطأة الأزمة المالية التي تعانيان منها“.

لكن القضاة رد على تصريح الخصاونة بأن ”كلامه غير صحيح“، مشيرا إلى أن ”الحكومة تتدخل في تعيين قيادات الصحيفتين عبر مؤسسة الضمان الرسمية التي تمتلك النصيب الأكبر منهما“.

”خسارة مزدوجة“

من جهته، قال الكاتب الصحفي ماجد توبة، إن ”الإعلام في الأردن يعاني بشكل كبير وخصوصا الصحافة الورقية“.

وأضاف توبة في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”الأزمة المتصاعدة وصلت إلى عنق الزجاجة، وأن الوضع في صحيفتي الرأي والدستور يتفاقم بشكل كبير“.

وأشار إلى أن ”الحكومات المتعاقبة تتحمل مسؤولية ما يحدث للصحف الورقية لأنها كانت تتدخل في التعيينات والإرضاء والتدخل في الشؤون المالية والتحريرية بها“.

وبين أن ”كل ذلك كان على حساب المنتج الإعلامي“، مضيفا أن ”الخسارة كانت مزدوجة، وهي أولا، عدم وجود إعلام قوي وثانيا، عدم تمكين المؤسسات الإعلامية من النهوض بدورها وحل مشاكلها الداخلية“.

واعتبر توبة أن ”الحكومة لا يمكن أن تنسحب في هذا الوقت بعد كل ما سلف“، موضحا أن ”النقابة وضعت الكثير من الاقتراحات التي يمكنها مساعدة المؤسسات الإعلامية إذا تم التشاور بشأنها كإنشاء صندوق وطني لدعمها“.

يشار إلى أنه في شهر أيلول/سبتمبر الماضي، شهدت العلاقة بين الحكومة والصحفيين تأزما بعد إصدار هيئة الإعلام (رسمية) مسودة أنظمة جديدة اعتبرها العاملون ”متشددة ومقيدة لعملهم“

وأجبرت الاحتجاجات الحكومة على سحب المسودة واستمرار العمل بالأنظمة الحالية.

ويبلغ عدد الصحفيين المسجلين في سجلات نقابتهم نحو 1400.

وفي الأردن وفق الأرقام الرسمية، هناك 28 محطة تلفزيونية، و42 إذاعة، و32 صحيفة يومية وأسبوعية، و140 موقعا إلكترونيا.