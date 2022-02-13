الإعدام شنقا لضابط ومخبر عراقيين تسببا بمقتل 20 شخصا خلال عملية أمنية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أصدرت محكمة جنايات بابل جنوب العاصمة العراقية بغداد، يوم الأحد، حكما بالإعدام بحق ضابط برتبة مقدم ومخبر على خلفية عملية أمنية استندت إلى معلومات كاذبة وانتهت بمقتل عشرين شخصا من عائلة واحدة بينهم أطفال.

والحكم الذي صدر قابل للتمييز، بحسب مصدر قضائي في محكمة جنايات بابل مطلع على القضية التي أقيل على إثرها قائد شرطة المحافظة وأوقف عدد من الضباط.

وقعت الفاجعة في شهر كانون الأول/ديسمبر الفائت، في قرية الرشايد في منطقة جبلة بوسط العراق، حين دهمت قوة مشتركة من الاستخبارات والمهمات الخاصة منزلا بحثاً عن مطلوبين اثنين يعتقد أنهما متهمان بـ“الإرهاب“.

وبعدها، أوضح القضاء العراقي أن ”مخبرا“ هو ابن أخ أحد الضحايا، تقدّم بـ“إخبار كاذب نتيجة خلافات عائلية، حيث أدلى بمعلومات غير صحيحة للأجهزة الأمنية مدعياً وجود إرهابيين مطلوبين، ليتم دهم منزله من قبل الأجهزة الأمنية“.

وبحسب بيان رسمي لمجلس القضاء نشرته وكالة الأنباء العراقية اليوم الأحد، ”أصدرت محكمة جنايات بابل حكما بالإعدام شنقا حتى الموت بحق اثنين من المتهمين أدينا بارتكاب الجريمة“.

وأورد البيان أن ”المتهمين الباقين ستتم محاكمتهم في وقت لاحق“.

وقال مصدر في محكمة الجنايات لوكالة ”فرانس برس“ إن المحكومين بالإعدام هما مقدم في الاستخبارات في الداخلية والمخبر الذي قدم معلومات كاذبة.

وأوضح المصدر أن ”18 متهما آخرين ينتظرون محاكمتهم في هذه القضية بينهم عناصر في قوات الأمن“.

وكان وزير الداخلية العراقي عثمان الغانمي، أعفى قائد شرطة محافظة بابل من منصبه على خلفية الواقعة التي هزت الرأي العام.

وقالت وسائل إعلام محلية آنذاك إن ”وزير الداخلية أعفى قائد شرطة بابل اللواء، علي هلال الشمري من منصبه وأحاله إلى التحقيق“.

ويحتل العراق المرتبة الرابعة بين الدول الأكثر تنفيذا لعقوبة الإعدام في العالم بعد الصين وإيران والسعودية بحسب منظمة العفو الدولية التي أحصت أكثر من 50 عملية إعدام في البلاد في العام 2020.

ويعاقب قانون صدر في العام 2005، بالإعدام أي شخص يدان بتهمة ”الإرهاب“، وهي تهمة قد تشمل الانتماء إلى جماعة متطرفة، حتى لو لم تتم إدانة المتهم بأفعال محددة.