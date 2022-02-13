إسرائيل تنقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني بعد تدهور حالته الصحية

نقلت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، الأسير الفلسطيني المريض ناصر أبو حميد، إلى مستشفى مدني؛ وذلك على إثر تدهور خطير طرأ على حالته الصحية، وفق ما أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية.

وقال رئيس الهيئة، قدري أبو بكر، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إنه ”تم نقل الأسير أبو حميد إلى مستشفى مدني“، مشيرا إلى أن الأسير الفلسطيني في وضع صحي سيئ للغاية.

وأضاف أبو بكر: ”الأسير أبو حميد نقل من مستشفى السجن إلى المستشفى المدني عبر أجهزة التنفس“، لافتا إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم له أي علاج منذ نقله لمستشفى السجن.

وتابع أبو بكر أن ”الأسير أبو حميد وضعه الصحي سيئ جدا على الرغم من أنه استعاد وعيه مؤخرا، لكنه لا يقدر على الحركة ويعاني من ثقل في لسانه خلال الحديث ولا يتنفس إلا عبر جهاز التنفس الصناعي“.

وحسب المسؤول الفلسطيني، فإن ”هناك مخاوف حقيقية على حياته، وعائلته أُبلغت أن نسبة نجاته من المرض تتضاءل يوما بعد يوم، ويمكن في أي لحظة إعلان استشهاده“.

وكانت السلطات الإسرائيلية نقلت، في نهاية الشهر الماضي، الأسير الفلسطيني أبو حميد من مستشفى ”برزلاي“، إلى عيادة سجن الرملة وسط إسرائيل؛ الأمر الذي زاد من تدهور حالته الصحية.

وفي سياق ذي صلة، قال نادي الأسير الفلسطيني، إن ”الأسير أبو حميد يعاني ظروفا صحية صعبة، إلى جانب ما يتعرض له من عنصرية الاحتلال وإهماله الدائم والمتزايد الهادف إلى إنهاء حياته، والرافض للإفراج عنه“.

وحمل نادي الأسير، في بيان صحافي صادر عنه، السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة الأسير الفلسطيني، مشيرا إلى أن الأسير بحاجة إلى رعاية صحية حثيثة.

يذكر أن الأسير أبو حميد يواجه، منذ أغسطس/ آب الماضي، تدهورا خطيرا في وضعه الصحي، وذلك بعد إصابته بورم سرطاني في الرئة، فيما خضع في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لعملية جراحية في مستشفى ”برزلاي“ الإسرائيلي، لاستئصال الورم السرطاني.

والأسير الفلسطيني معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن 7 مؤبدات و 50 عاما؛ بتهمة المشاركة في تأسيس ”كتائب شهداء الأقصى“ التابعة لحركة فتح، وهو أحد 5 أشقاء يقضون عقوبة السجن مدى الحياة في السجون الإسرائيلية.