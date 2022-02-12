إصابة مستوطن دهسا خلال مواجهات في حي الشيخ جراح

قالت وسائل إعلام إسرائيلية، الأحد، إن مواجهات اندلعت في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، بين شبان مقدسيين من أهالي الحي من جهة والشرطة الإسرائيلية ومجموعة من المستوطنين من جهة أخرى.

وبحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية (كان)، فإن مواجهات اندلعت بين الشرطة الإسرائيلية وشبان فلسطينيين في حي الشيخ جراح بالقدس.

עימותים בשכונת שייח ג'ראח בירושלים בין תושבים ערבים למשטרה@SuleimanMas1 (צילום: איתמר כרמון, חדשות כל העולם) pic.twitter.com/rJq4jVLf3t — כאן חדשות (@kann_news) February 12, 2022

وأشارت ألى أن سيارة مسرعة دهست مستوطنا في منطقة الشيخ جراح بالقدس المحتلة، حيث أجرت الشرطة الإسرائيلية عملية ملاحقة للسيارة، قبل أن تعلن الشرطة لاحقا اعتقال منفذ عملية الدهس.

אירוע דריסה בשייח' ג'ראח: צעיר כבן 20 נפצע בינוני מרכב. נהג הרכב הפוגע נעצר, לדבריו רוסס בגז פלפל@SuleimanMas1 @VeredPelman (צילום: תיעוד מבצעי מד"א)https://t.co/tElznOwee5 pic.twitter.com/zI94LtJmdb — כאן חדשות (@kann_news) February 12, 2022

وفي سياق منفصل قرر عضو الكنيست المتطرف إيتمار بن غفير إقامة مكتب له في حي الشيخ جراح بالقدس، وذلك بعد أن قام بإخلائه سابقاً بسبب الأحداث العنيفة التي شهدها الحي، والتي أدت في نهاية المطاف إلى العملية العسكرية على غزة في مايو/أيار الماضي.

وذكرت صحيفة ”يديعوت أحرونوت“ العبرية، أن ”عضو الكنيست إيتمار بن غفير يعتزم غداً إعادة افتتاح مكتبه في حي الشيخ جراح تضامناً مع اليهود هناك“.

وقالت الصحيفة، إنه ”وبعد تسعة أشهر من افتتاحه لمكتب برلماني في حي الشيخ جراح في القدس، مما أدى إلى توترات قبيل بدء عملية ”حارس الأسوار“ على غزة أدت إلى إغلاقه بعد مناشدة من رئيس الوزراء حينها بنيامين نتنياهو، قرر بن غفير إعادة افتتاح مكتبه في الحي“.

وأضاف بن غفير: ”إذا لم توفر الشرطة الإسرائيلية الحماية لليهود في حي الشيخ جراح، فسوف أحميهم أنا“، وفق الصحيفة العبرية.

وفي أواخر العام الماضي، أعلن بن غفير، نيته إعادة فتح مكتبه في حي الشيخ جراح، والذي حاول فتحه خلال الأحداث التي شهدها الحي في مايو/ أيار الماضي، قبل أن يتم منعه من قبل الحكومة الإسرائيلية آنذاك بزعامة بنيامين نتنياهو، منعا لمزيد من تصعيد الأحداث حينها، وفق ما ذكرته وسائل إعلام إسرائيلية سابقاً.

كما أعاد عضو الكنيست اليميني بن غفير، تهديده الجديد بفتح مكتبه في الحي عبر تغريدة له على موقع ”تويتر“، وقام بارفاقها آنذاك بمقطع فيديو يعود لفلسطينيين يقومون بحرق مركبة تابعة لمستوطن في حي الشيخ جراح.

وزعم بن غفير، في تغريدته السابقة، أن ”المستوطنين يتعرضون لهجمات يومية من قبل الفلسطينيين في حي الشيخ جراح“.

وقبل العملية العسكرية التي شنتها إسرائيل على غزة في مايو/ أيار الماضي، قام عضو الكنيست الإسرائيلي بن غفير، بإخلاء مكتبه من حيّ الشيخ جراح في مدينة القدس، وذلك بعد سلسلة مناوشات واشتباكات عنيفة شهدها الحي بين الفلسطينيين، والمستوطنين، والشرطة الإسرائيلية..

وبحسب القناة ”12“ العبرية، فإن ”ضغوطا من مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو انذاك هي التي دفعت بن غفير، لإخلاء مكتبه خشية التصعيد، حيث تم نشر عناصر الشرطة الإسرائيلية في الحي، لحماية المستوطنين هناك“.

ونقلت القناة العبرية عن مكتب نتنياهو، قوله إن ”تواجد بن غفير في حي الشيخ جراح قد يؤدي إلى التصعيد، وإلى تدهور خطير في الأحداث“.

يذكر أن الأحداث التي شهدتها مدينة القدس في شهر رمضان الماضي، والمواجهات العنيفة في حي الشيخ جراح، أدت إلى إشعال الحرب بين حماس وإسرائيل في مايو/ أيار الماضي، وذلك بعد أن قصفت حماس مدينة القدس، والمدن الإسرائيلية بعشرات الصواريخ.