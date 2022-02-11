إصابة عشرات الفلسطينيين وجندي إسرائيلي خلال مواجهات في الضفة الغربية

أصيب عشرات الفلسطينيين وجندي إسرائيلي، اليوم الجمعة، خلال مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والجيش الإسرائيلي، في عدد من مدن الضفة الغربية المحتلة.

وحسب مصادر محلية فلسطينية، فإن 77 فلسطينياً أصيبوا بجروح متفاوتة وبالاختناق خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مدينتي نابلس وقلقيلية، في حين أصيب جندي إسرائيلي بجروح طفيفة بمدينة نابلس.

وفي التفاصيل، أصيب 45 مواطناً خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي قرية بيت دجن شرق مدينة نابلس، وفق ما أوردت صحيفة ”القدس“ المحلية.

وقال مدير الإسعاف والطوارئ في الهلال الأحمر الفلسطيني بالمدينة، أحمد جبريل، إن طواقم الهلال تعاملت في بيت دجن مع 8 إصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم مسعفان يعملان في الإغاثة الطبية، وصحفي.

وأوضح جبريل أن الطواقم الطبية تعاملت أيضاً مع 37 إصابة بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، بينهم صحفي.

إلى ذلك، قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن جندياً أصيب بجروح وصفت بالطفيفة خلال مواجهات مع شبان فلسطينيين في مدينة نابلس.

وفي السياق، أصيب 22 مواطناً بجروح إثر إصابتهم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط وبحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي للمسيرة الأسبوعية الرافضة لإقامة بؤرة استيطانية على أراضي جبل صبيح في بلدة بيتا جنوب نابلس.

وأوضح جبريل أن قوات الاحتلال اعتدت على أربعة صحافيين في جبل صبيح، مشيراً إلى أنه تم علاجهم ميدانياً.

وأشار جبريل إلى أنه ”تم تقديم الإسعاف لـ 15 مصاباً بالاختناق بالغاز المسيل للدموع ميدانيا، كما تم علاج ثلاث إصابات بجروح بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط ميدانياً أيضاً“.

بدورها، أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية ”وفا“ إصابة 10 فلسطينيين بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، بينهم طفل، وذلك خلال قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان.

وقال الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، مراد شتيوي، إن ”مواجهات عنيفة اندلعت بين شبان فلسطينيين وجنود الاحتلال الذين أطلقوا وابلاً من الرصاص المعدني تجاه المتظاهرين“.

وأوضح شتيوي أن ”ذلك أدى لإصابة 10 مواطنين، بينهم طفل يبلغ من العمر (13 عاما)، وأنه تم نقل الطفل إلى المستشفى لتلقي العلاج“.

الجدير ذكره أن الضفة الغربية تشهد توترا أمنيا منذ مطلع العام الجاري، في حين تزداد وتيرة المواجهات بين الجيش الإسرائيلي والمستوطنين من جهة، والفلسطينيين من جهة أخرى؛ وذلك بسبب التوسع الاستيطاني في مدن الضفة.