مصرع محتج سوداني دهسا بشاحنة مصرية شمال الخرطوم

لقي الشاب السوداني عاطف عبدالفراج، اليوم الخميس، مصرعه دهسا تحت إطارات شاحنة مصرية في شمال السودان، بعد أن تجاوزت اعتصاما يقيمه محتجون سودانيون على الطريق الرابط بين السودان ومصر.

وقال عضو لجان المقاومة بالولاية الشمالية مصطفى عمر، لـ“إرم نيوز“، إن الحادثة وقعت في منطقة ”سورتود“ حوالي 15 كيلو جنوب مدينة دنقلا عاصمة الولاية، موضحاً أن الشاحنة يقودها سائق مصري الجنسية كانت قادمة من اتجاه الخرطوم، حيث تجاوزت بالقوة ”الترس“ الذي يقيمه محتجون في منطقة ”الجابرية“على الطريق الرابط بين مصر والسودان.

وأكد أن الشرطة السودانية أوقفت سائق الشاحنة واقتادته إلى مدينة دنقلا، كما نقل جثمان الشاب عاطف إلى مستشفى ذات المدينة، قبل أن يوارى الثرى بحضور والي الولاية ومسؤولين محليين.

ومنذ 25 كانون الثاني/يناير الماضي، يغلق محتجون سودانيون طريق ”شريان الشمال“ الذي يمتد إلى مصر؛ احتجاجًا على زيادة أسعار الكهرباء، ونقص وارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية، إضافة إلى مطالب اقتصادية وسياسية أخرى.

وأدى إغلاق الطريق إلى تكدس آلاف الشاحنات المصرية والسودانية التي تنشط في حركة التصدير والاستيراد بين الدولتين، بعدما فشلت عدة جهود حكومية في إقناع المحتجين بفتح الطريق.

والأسبوع الماضي، وجه مجلس السيادة بالإسراع في معالجة مشكلة ارتفاع سعر الكهرباء، ومخاطبة مطالب المحتجين شمال السودان، مؤكداً أهمية الطرق القومية وانعكاسات إغلاقها وتأثير ذلك على الاقتصاد الوطني، ومدى تضرر المواطنين من جراء ذلك.

وتواصل لجان المقاومة السودانية إغلاق طريق شريان الشمال في أربعِ نقاط رئيسية، هي ”الحامداب، عبري، أمري، حفير مشو“، وفي هذه النقاط تصطف الشاحنات العاملة في نقل البضائع والسلع، في حين يُسمح فقط بمرور السيارات الصغيرة ومركبات النقل.