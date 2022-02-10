واشنطن تنصح رعاياها في السودان بتجنب الحشود وسط توقعات بأعمال عصيان مدني

قالت السفارة الأمريكية في السودان عبر ”تويتر“، اليوم الخميس، إنها تنصح رعاياها بتجنب الحشود إذ من المتوقع القيام بأعمال عصيان مدني في الخرطوم وولايات أخرى خلال تظاهرات اليوم، وفقا لرويترز.

وتستمر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى، في مقاومة الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الحكومة المدنية، بعد إعلانه حالة الطوارئ ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية وحبس عدد من الوزراء والقادة السياسيين.

وبقيت السلطات الأمنية تواجه هذه الاحتجاجات بالقمع المفرط، ما أوقع نحو 78 قتيلا وأكثر من ألفي جريح، بحسب إحصائيات طبية.

وألقت السلطات الأمنية في الخرطوم، يوم أمس الأربعاء، القبض على وزير شؤون الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح.

وقال عادل خلف الله، المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، القيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على وزير شؤون الوزراء السابق خالد عمر يوسف من اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغيير، المنعقد في دار حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم.

ودعت قوى الحرية والتغيير إلى مؤتمر صحفي عاجل بعد إلقاء قوة ترتدي زيا مدنيا القبض على خالد عمر يوسف، لتنفيذ أمر قبض صادر عن قسم شرطة الخرطوم شمال.

وعقدت لجنة خاصة بمراجعة عمل لجنة إزالة التمكين ومكافحة فساد النظام السابق مؤتمرا صحفيا، الأحد الماضي، اتهمت خلاله أعضاء لجنة إزالة التمكين بتجاوزات، وقالت إنها عثرت على أسلحة وذخائر في مقر لجنة إزالة التمكين المجمدة بقرار من رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلنت تقييدها دعاوى جنائية ضد أعضائها لمخالفتهم عددا من القوانين.

وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحضّ السلطات على الدوام على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.

وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، حذر رئيس مجلس السيادة السوداني من تحركات لبعثات دبلوماسية وسط السودانيين للتحريض ضد الجيش، قائلًا: ”نحذر من هذه التحركات، ولا يغلبنا اتخاذ أي إجراء ضد أي شخص يتطاول على أمن السودان وحرمة أهله، أو أي شيء يمس هذا البلد“.