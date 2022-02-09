فلسطينيون يحرقون آلية إسرائيلية قرب غزة وانتقادات للجيش بسبب عملية التسلل

أضرم عدد من الشبان الفلسطينيين، اليوم الأربعاء، النيران في مركبة هندسية تابعة للجيش الإسرائيلي على الحدود وسط قطاع غزة، وفق ما ذكره بيان صادر عن الجيش الإسرائيلي.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إن ”قوات من الجيش رصدت فلسطينيين اثنين تسللا عبر السياج من قطاع غزة إلى منطقة العائق الذكي، وفلسطيني ثالث آخر اقترب من منطقة السياج“.

وأضافت: ”تقدم المشتبه بهم باتجاه شاحنة فارغة كانت تستخدم في أعمال صيانة السياج في المنطقة، وأضرموا فيها النيران، وعادوا إلى قطاع غزة“.

بينما قال موقع ”حدشوت بتاخون سدي“ العبري إن ”عددا من الفلسطينيين تسللوا إلى غلاف غزة، وحاولوا الاستيلاء على معدات عسكرية في منطقة الحدود شرق وسط قطاع غزة“.

وأكد الموقع العبري أن ”الشبان لم ينجحوا في السيطرة على المعدات، وقاموا بإلقاء زجاجة حارقة باتجاه مركبة هندسية وفروا عائدين إلى القطاع“.

وأوضح أن ”المركبة الهندسية لحقت بها أضرار جسيمة بعد إلقاء الزجاجة الحارقة تجاهها من قبل الشبان الفلسطينيين، غير أنه لم تقع إصابات“.

وبعد هذه الحادثة، وخوفاً من وجود فلسطيني قرب السياج في إحدى مستوطنات غلاف غزة، تم إغلاق مدخل المستوطنة، حيث قامت قوات كبيرة من الجيش الإسرائيلي بعمليات تمشيط، وفق ما ذكره موقع ”راديو الجنوب“ العبري.

وعقب هذا الحادث، وجه محللون إسرائيليون انتقادات للجيش الإسرائيلي، الذي أنهى قبل مدة قصيرة الأعمال في العائق الأرضي عند حدود القطاع، والذي يهدف لمنع محاولات تسلل الفلسطينيين من قطاع غزة لإسرائيل، وتنفيذ عمليات ضد الجيش.

وانتقد غال بيرجر، المراسل العسكري للقناة الرسمية العبرية ”كان“، العائق الجديد، قائلاً إن ”احتفالات العائق الجديد حول غزة كانت مبكرة جدا، وما دام هناك عائق قديم يمكن اختراقه بدون مشكلة، فلا داعي للاحتفال بالمناسبة“.

وتابع: ”على الأرجح حماس تعرف جيدا نقطة الضعف في العائق حول غزة، أين مقطع العائق القديم وأين مقطع العائق الجديد، ليس لأن العائق الجديد محصنا وآمنا بشكل تام من أي اختراق، بل لأنه ليس هناك في العالم كله خط دفاعي لا يمكن اختراقه، كما تعلمنا جميعا ذلك في كلية الأركان والقيادة“.

بينما دعا المراسل العسكري لموقع ”والا“ العبري أمير بوخبوط ”العميد نمرود ألوني قائد فرقة غزة في الجيش الإسرائيلي إلى فتح تحقيق في الإخفاق الأمني على حدود غزة الذي جرى اليوم“.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل اكتمال بناء العائق الذكي حول قطاع غزة، بعد أعمال استمرت به لمدة 3 سنوات ونصف السنة من العمل، كما وصلت تكلفته لحوالي 3 مليارات ونصف المليار شيقل، أي ما يقارب ”1.109 مليار دولار أمريكي، وفق ما ذكره الجيش الإسرائيلي.

ووفق الجيش الإسرائيلي، فإن ”هذا العائق يشمل 65 كيلومترا كجدار تحت الأرض، ومزود بوسائل تكنولوجية للكشف، وسياج علوي، وحاجز بحري، ونظام كشف، ومراصد إطلاق نار“.

وذكر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن ”العائق الجديد سيمنع التسلل من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية“.

وبعد الكشف عن العائق، شهدت حدود قطاع غزة أول حادثة اختبار ضده، حيث قام قناص فلسطيني في أواخر العام الماضي بإطلاق النار نحو عمال يعملون في السياج الحدودي قرب قطاع غزة، مما أدى إلى إصابة مدني إسرائيلي بجروح طفيفة.

ورد الجيش الإسرائيلي آنذاك بقصف مواقع ومراصد تتبع لحركة حماس في قطاع غزة.