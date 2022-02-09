قوات أمنية تلقي القبض على الوزير السوداني السابق خالد عمر يوسف‎‎

ألقت السلطات الأمنية في الخرطوم، اليوم الأربعاء، القبض على وزير شؤون الوزراء في حكومة عبد الله حمدوك، خالد عمر يوسف، ومقرر لجنة إزالة التمكين وجدي صالح.

وقال عادل خلف الله المتحدث الرسمي باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوداني، القيادي في ائتلاف قوى الحرية والتغيير، إن السلطات الأمنية ألقت القبض على وزير شؤون الوزراء السابق خالد عمر يوسف من اجتماع المكتب التنفيذي لقوى الحرية والتغير المنعقد في دار حزب المؤتمر السوداني بالخرطوم.

وأضاف خلف ل ”إرم نيوز“، أن السلطات أيضا ألقت القبض على مقرر لجنة التمكين والقيادي بحزب البعث وجدي صالح.

ودعت قوى الحرية والتغيير الى مؤتمر صحفي عاجل بعد القاء قوة ترتدي زيا مدنيا القبض على خالد عمر يوسف لتنفيذ أمر قبض صادر عن قسم شرطة الخرطوم شمال.

وقال وجدي صالح في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“، إن نيابة الدولة استدعته.

وأضاف في تغريدة لاحقة على حسابه ”‏تم تحويلي الى القسم الشمالي الخرطوم أنا وزميلي الطيب عثمان، الامين العام للجنة ازالة التمكين للتحري في البلاغ رقم 17490 تحت المادة 177/2 (خيانة الامانة) وتم التحفظ علينا بحراسة القسم الشمالي ولم تبدأ إجراءات التحري، والشاكي في البلاغ مفوض من وزارة المالية”.

وعقدت لجنة خاصة بمراجعة عمل لجنة إزالة التمكين ومكافحة فساد النظام السابق، مؤتمرا صحفيا الأحد اتهمت خلاله اعضاء لجنة ازالة التمكين بتجاوزات، وقالت إنها عثرت على أسلحة وذخائر، بمقر لجنة إزالة التمكين المجمدة بقرار من رئيس المجلس السيادي وقائد الجيش الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان، وأعلنت عن تقييدها دعاوى جنائية ضد أعضائها لمخالفتهم عدد من القوانين.

وشكّل مجلس السيادة لجنة عليا لمراجعة وحصر واستلام الأموال المستردة بواسطة لجنة إزالة التمكين التي جُمد عملها البرهان عقب اجراءات قائد الجيش في 25 أكتوبر/ تشرين أول الماضي.

وأعلن عضو اللجنة العليا وكبير مستشاري وزير العدل، جمال سليمان، في مؤتمر صحفي الأحد؛ عن “تقييد 95 دعوى جنائية ضد أعضاء لجنة إزالة التمكين، بعضهم حُظر من السفر وآخرين هُربوا خارج البلاد”.

وأضاف: “وجدنا أسلحة وذخائر بمقر لجنة إزالة التمكين وهذا أمر مخالف للقانون، قيدنا فيه دعوى صدرت بموجبها أوامر قبض”.

وأسست لجنة إزالة التمكين المجمدة لتفكيك بنية نظام الرئيس المخلوع عمر البشير السياسية والاقتصادية، حيث صادرت شركات واراض وجمدت أرصدة وحسابات أشخاص وشركات تتبع لقيادات نظام البشير.

وشكل البرهان في نوفمبر الماضي لجنة لمراجعة واستلام أموال ”إزالة التمكين“ ضمن قرارات اتخذها في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، شملت إعلان حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين.