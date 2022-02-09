رويترز: مبعوث سوداني في إسرائيل لتعزيز العلاقات

نقلت وكالة ”رويترز“ عن مصدر مطلع اليوم الأربعاء قوله، إن مسؤولا سودانيا يزور إسرائيل حاليا سعيا لتعزيز العلاقات.

وأضاف المصدر أن المبعوث الرئاسي وصل إلى إسرائيل في بداية الأسبوع.

ولم يصدر تأكيد بعد من المتحدثين باسم الحكومتين الإسرائيلية والسودانية.

وأعلنت دولتا إسرائيل والسودان في 2020 أنهما ستطبعان العلاقات.

وفي وقت سابق، قال عضو مجلس السيادة في السودان، أبو القاسم برطم، إن السودان يجب أن يكون لديه علاقات متوازنة مع كل دول العالم، بما فيها إسرائيل.

وأضاف برطم، في حوار مع ”إرم نيوز“ أننا ”حريصون أن تكون مصلحة السودان العليا هي التي تقود السياسة الخارجية للبلاد، سواء كانت بعلاقات مع إسرائيل أو غيرها.. بحسب الوثيقة الدستورية التي قالت علاقات خارجية متوازنة مع كل العالم ولم تستثنِ أحدا“.

وفيما يتعلق برفض بعض القوى السياسية للتطبيع، قال برطم إن أمر التطبيع يجب أن يطرح للنقاش حتى يتم الحكم بالرفض أو القبول.

وأضاف ”كنت أتمنى من القوى السياسية والإعلام طرح المواضيع التي حولها خلاف للنقاش المفتوح في الهواء الطلق؛ لأنه كما يوجد رافضون يوجد أيضا مؤيدون لمسألة التطبيع حتى يتم قياس ذلك“.

وقال عضو المجلس السيادي إنه ”بالفعل توجد أحزاب سياسية لها رأي سلبي (بخصوص التطبيع) وتوجد على الضفة الأخرى جماهير عريضة لها رأي إيجابي ويجب أن تدافع كل الأطراف بمنطق وعقلانية حتى يكون النقاش واضحا، وأتمنى من وسائل الإعلام فتح منابر القوى السياسية بدل الاعتراض عليها، وأن تقيم ندوات مفتوحة للرأي والرأي الآخر“.

وأضاف أن ”القرار يشمل كل السودانيين وليس القوى السياسية، وأي حزب له أيديولوجية توجهك تجاها محددا هذا لا يمنحك الحق في فرض رؤيتك على الآخرين.. والسودان به 45 مليون نسمة وليس الأحزاب السياسية الموجودة، وكل من يتحدث باسم الشعب أو الجماهير فهذا ليس من حقه وهذه القضية لا يمكن حسمها إلا وفق استفتاء“.

وتعليقا على موقف الأحزاب التي ترفض التطبيع، قال برطم ”هذه الأحزاب نفسها التي كتبت الوثيقة الدستورية، كان عليها أن تكتب صراحة عدا إسرائيل، ولكن طالما التزمت بالوثيقة الدستورية التي نصت على علاقات خارجية متوازنة هذا يوضح مدى التناقض الذي تمارسه القوى السياسية“.

لكن برطم الذي عين حديثا بمجلس السيادة، أكد أن قرار التطبيع ليس قرارا فرديا وإنما قرار مجلس السيادة بكامل عضويته، والجهاز التنفيذي، وهما المفوضان بتحديد السير في هذا الملف إلى أي درجة.