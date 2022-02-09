وفاة مسؤول بارز في حكومة حماس إثر إصابته بكورونا

أعلنت حركة حماس، اليوم الأربعاء، وفاة زياد الظاظا، أحد أعضاء مكتبها السياسي والمسؤول البارز في الحكومة التي شكلتها حماس بعد سيطرتها على قطاع غزة، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وقالت حماس في بيان، إن ”الظاظا رحل إلى جوار ربه عن عمر يناهز 66 عاما بعد إصابته بفيروس كورونا“.

وأضافت أن ”الظاظا تولى العديد من المواقع القيادية الوطنية والاجتماعية والحركية والحكومية المهمة، إذ عمل مديرا للمشروعات الهندسية بوكالة الغوث، ورئيس تجمع المؤسسات الخيرية بقطاع غزة، ورئيس تجمع النقابات الفلسطينية بقطاع غزة“.

وتابعت أنه ”شغل منصب عضو المكتب السياسي للحركة، وشغل منصب وزير النقل والمواصلات في الحكومة الفلسطينية العاشرة، ثم وزير الاقتصاد الوطني في حكومة الوحدة الوطنية ثم نائبا لرئيس الوزراء الفلسطيني، ورئيس أول لجنة لمتابعة العمل الحكومي في قطاع غزة“.

وكان منصب نائب رئيس وزراء الحكومة التي شكلتها حماس عام 2009، أبرز المناصب التي تولاها الظاظا، إذ كان يرأس الحكومة رئيس المكتب السياسي الحالي لحماس إسماعيل هنية.

واختفى الظاظا عن المشهد الحكومي بعد انتقادات واسعة طالت فترة إدارته للجنة العمل الحكومي التي كانت تدير من خلالها حركة حماس قطاع غزة، بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها هنية عام 2014، بعد اتفاق للمصالحة بين حركتي فتح وحماس، والذي تعثر لاحقا ولم يفض لتشكيل حكومة وحدة وطنية.

وشهد قطاع غزة موجة رابعة قوية من تفشي وباء كورونا، حيث سجل القطاع ذروة الإصابات منذ بدء الجائحة قبل أيام، بعد رصد أكثر من 4 آلاف إصابة خلال يوم واحد.

وتمثل هذه الحصيلة الثقيلة من الإصابات بكورونا أكثر من 15 ضعف أعداد الإصابات اليومية التي كان يسجلها القطاع قبل أقل من شهر، فيما وصل إجمالي الإصابات بكورونا التي تم تسجيلها في غزة 227 ألف إصابة، وفق أحدث إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية.

في حين تم تسجيل 1799 حالة وفاة منذ بدء جائحة كورونا، فيما تخشى وزارة الصحة الفلسطينية انهيار المنظومة الصحية المتهالكة في قطاع غزة جراء الضغط الكبير على مشافيها في ظل ارتفاع أعداد الإصابات غير المسبوق.