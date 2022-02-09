وزير خارجية أرض الصومال يروج لإمكانات نفط وغاز ضخمة خلال زيارته لتايوان

قال وزير خارجية أرض الصومال عيسى كايد، لرئيسة تايوان، تساي إينج وين، اليوم الأربعاء، إن الإقليم الانفصالي لديه إمكانات ”ضخمة“ من احتياطيات النفط والغاز غير المستغلة، مروجا لفرص الاستثمار في قطاع التعدين خلال زيارة حظيت بتغطية إعلامية واسعة.

وانشق أرض الصومال عن الصومال عام 1991 لكنه لم يحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلاله.

ويسود الإقليم السلام إلى حد بعيد، بينما تعصف الحرب الأهلية بالصومال منذ ثلاثة عقود.

وتبادلت تايوان، التي تقول الصين إنها تابعة لها، وأرض الصومال، إقامة مكاتب تمثيلية في عاصمة كل منهما عام 2020.

وقال كايد إن ”الإقليم يرحب بالشركات التايوانية ”العملاقة“ للاستثمار والتجارة فيه.

وأضاف ”يتمتع أرض الصومال بإمكانات هائلة للاستثمار الأجنبي في قطاع التعدين، بما في ذلك مكامن المحروقات، النفط والغاز وأيضا الفحم، والتي يمكن استكشافها بسهولة“.

وتابع ”نشجع على تعظيم إمكانات التجارة والاستثمار بدلا من الاعتماد على المساعدات“.

وقالت وزارة الخارجية التايوانية إن ”الوفد المرافق لكايد، والذي يضم وزير المالية، سيلتقي بمسؤولين تنفيذيين من شركة (سي.بي.سي) النفطية المملوكة للدولة“.

وقالت تساي إن ”كلا من تايوان وأرض الصومال شريكان ديمقراطيان متشابهان في التفكير“.

وأضافت ”أرض الصومال هي الآن موقع مهم في شرق أفريقيا لمشروع تايوان الأفريقي“.

ولا يقيم علاقات كاملة مع تايوان في أفريقيا سوى إي سواتيني، ذلك البلد الصغير الواقع في جنوب القارة.

وصعدت الصين من ضغوطها على الدول لعدم التعامل مع تايوان في إطار سعيها لتأكيد مطالبها السيادية.

وقال كايد إن ”أرض الصومال دولة ذات سيادة ولها الحق في إقامة علاقات دولية، في انتقاد واضح لمعارضة الصين لعلاقات الإقليم مع تايوان“.

وأضاف ”جميع التدابير القسرية أو التي تنطوي على تهديد لمنع مثل هذا التعاون بين الشركاء الدوليين… لا تسهم في تعزيز السلام والأمن الضروريين للمنطقة والعالم“.

وحرصت تايوان على إظهار أنها شريك إنمائي لأرض الصومال، إذ تبرعت له الشهر الماضي بنحو 150 ألف جرعة من لقاح ميديجين الذي طورته لمكافحة كوفيد-19.

ويقع إقليم أرض الصومال في موقع إستراتيجي في القرن الأفريقي، على حدود جيبوتي، حيث تحتفظ الصين بأول قاعدة عسكرية لها في الخارج.