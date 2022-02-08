قصف يستهدف محيط دمشق.. وصفارات الإنذار تدوي في شمال إسرائيل

قال التلفزيون السوري إن الدفاعات الجوية تصدت لأهداف معادية في سماء العاصمة دمشق في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وأضاف أن الدفاعات الجوية أسقطت عددا من صواريخ ”العدوان الإسرائيلي“ في محيط دمشق.

ونقل نشطاء عن شهود عيان سماعهم دوي انفجارات عنيفة بمحيط العاصمة السورية دمشق وصل صداها لمنطقتي الضاحية والغوطة الشرقية، فيما قال آخرون أن القصف استهدف معسكرات للمليشيات الإيرانية.

ونقلت تقارير محلية عن شهود عيان، سماعهم أصوات سيارات إسعاف بوضوح في بعض أحياء العاصمة دمشق، في حين خيم الهدوء على أرجاء العاصمة السورية بعد جولة قصف استهدفت مواقع للجيش السوري والمليشيات المتحالفة، تبعتها جولة قصف أخرى كانت أعنف، وسط إطلاق كثيف للدفاعات الجوية.

وفي وقت لاحق قال الجيش الإسرائيلي إن صاروخا سوريا مضادا للطائرات أُطلق صوب إسرائيل انفجر في الجو.

وقال الجيش الإسرائيلي إن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت في شمال إسرائيل صباح اليوم.

وأضاف الجيش على تويتر أنه يتحقق مما إذا كان قد وقع هجوم.

وأفاد الجيش بأن صفارات الإنذار دوت بالقرب من بلدة أم الفحم الإسرائيلية، على بعد حوالي 80 كيلومترا شمال القدس، وفي الجزء الشمالي من الضفة الغربية المحتلة.

תיעוד יירוטי מערכות ההגנה האווירית כפי ששודר בטלוויזיה הסורית@kaisos1987 pic.twitter.com/kHbCTGP6wX — כאן חדשות (@kann_news) February 8, 2022

وأتى التصريح الإسرائيلي متزامنا مع إعلان دمشق تصديها لـ“عدوان إسرائيلي“، وعادة ما تشير مثل هذه التقارير إلى هجمات إسرائيلية مزعومة على فصائل مسلحة متحالفة مع إيران، وهي ضربات سبق أن تبعها إطلاق صواريخ مضادة للطائرات عبرت إلى المجال الجوي الإسرائيلي.

وسبق أن سقط صاروخ أطلقه الجيش السوري لاعتراض صواريخ إسرائيلية، في بلدة النقب قرب منطقة ديمونا إلى الجنوب من إسرائيل.

وأشار الجيش الإسرائيلي حينها إلى أن الصاروخ أطلقته الدفاعات الجوية السورية وهو صاروخ أرض جو من طراز ”اس ايه 5“ يصل مداه إلى مئات الكيلومترات، وفتح الجيش الإسرائيلي وقتها تحقيقاً في عدم اعتراض الصاروخ الذي لم يتسبب سقوطه في وقوع إصابات.

والأسبوع الماضي استهدفت الطائرات الإسرائيلية ثلاثة مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية وحزب الله اللبناني في محيط مدينة “القطيفة” في منطقة القلمون الشرقي بريف دمشق.

وقالت مصادر عسكرية سورية لوسائل إعلام محلية، إن الطائرات بدأت هجومها بغارتين جويتين، استهدفت فيهما موقعاً لميليشيا حزب الله اللبناني بالقرب من مشفى “القطيفة” على أطراف المدينة.

وأضافت المصادر، أن الغارات استهدفت موقعاً آخراً في بالقرب من اللواء 65 التابع للفرقة الثالثة، على أطراف قرية “حلا”، بصاروخين اثنين، مؤكّدة أنها استهدفت مستودعاً للأسلحة في الموقع المذكور.

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن الطائرات شنّت غارتين أيضاً على موقع للميليشيات الإيرانية بالقرب من اللواء 155، استهدفت فيهما منصة لإطلاق الصواريخ.