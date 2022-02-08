بعد لقائه قائد فيلق القدس.. الصدر يتمسك بحكومة أغلبية وطنية في العراق

أكد زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر، الثلاثاء، على تشكيل حكومة أغلبية وطنية، وذلك عقب لقاء قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني.

وكتب الصدر بخط يده عبارة باللون الأحمر، عبر حسابه في ”تويتر“، ”باسمه تعالى.. لا شرقية ولا غربية، حكومة أغلبية وطنية“، في إشارة إلى أن هذا المسار قاطع، ولا يمكن المساومة عليه.

وقبل ذلك، أعلن المكتب الخاص للصدر لقاء الأخير بقاآني، الذي يزور العراق حالياً، والتقى مؤخراً قادة ”الإطار التنسيقي“، وهو المظلة السياسية للفصائل المسلحة.

ولم يصدر تعليق من الجانبين عن سبب اللقاء، والمحاور التي طُرحت فيه، لكن تزامنه مع أزمة تشكيل الحكومة يعطي ملامح عن الموضوعات التي ناقشها الجانبان.

وليست هذه المرة التي يزور فيها قاآني الصدر، حيث كشفت مصادر مطلعة، الشهر الماضي، عن زيارة أجراها إلى الصدر، وبحث معه تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

ويصر الصدر على إقصاء زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ومنعه من الحصول على أي منصب في الحكومة المقبلة؛ بسبب الخلافات القديمة بين الجانبين التي تعود إلى 2009، بعدما شن المالكي عملية عسكرية ضد أنصار الصدر التي عُرفت في حينها ”صولة الفرسان“.

ويمتلك الصدر حالياً أكبر كتلة برلمانية بحصوله على 73 مقعداً، في حين يمتلك المالكي 34 مقعداً، وتمكن من إبرام تفاهمات مع الكتل السنية والكردية، ضمن ما عُرف بـ“الاتفاق الثلاثي“ لتسلم المناصب العليا في البلاد.

وتمكن هذا الاتفاق من التجديد لرئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي لولاية ثانية، في حين يواجه المرشح الحالي لمنصب رئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، عراقيل كثيرة؛ بسبب ملفات الفساد التي يُتهم فيها.

ويستهدف الصدر، هذه المرة، منصب رئاسة الوزراء لإسناده إلى أحد أتباعه، في طريق محفوف بالمخاطر؛ بسبب الخلافات مع الكتل الشيعية الأخرى، حيث بدأت بوادر هذا الصراع عبر سجالات وتراشق تصريحات.

وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، رأت مجلة ”ناشيونال إنترست“ الأمريكية أن فوز رئيس البرلمان العراقي بولاية ثانية يعتبر نصرا لمقتدى الصدر في مسعاه لتشكيل حكومة أغلبية وطنية.

وأعربت المجلة عن اعتقادها بأن إعادة انتخاب محمد الحلبوسي لولاية ثانية كشف عن قدرة الصدر على تغيير الديناميكيات السياسية في جميع أنحاء العراق.