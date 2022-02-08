السلطة الفلسطينية تدعو لتحقيق دولي بعد اغتيال 3 شبان في نابلس

دعت السلطة الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة لتشكيل لجنة تحقيق دولية، في عملية الاغتيال التي نفذها الجيش الإسرائيلي في مدينة نابلس بالضفة الغربية، والتي أسفرت عن استشهاد ثلاثة شبان فلسطينيين.

وطالبت السلطة الفلسطينية ومجلس الوزراء الفلسطيني، ”بتشكيل لجنة تحقيق دولية، في الجريمة التي ارتكبها جنود الاحتلال في منطقة المخفية بمدينة نابلس، وأدت إلى استشهاد ثلاثة شبان من المدينة“.

وحثت الحكومة الفلسطينية، ”الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية، والإنسانية الدولية، على إدانة الجريمة، والعمل على تقديم مرتكبيها للعدالة“، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية ”وفا“.

من جانبها، اعتبرت وزارة الخارجية الفلسطينية ما حدث مع ”الشبان الفلسطينيين الثلاثة، جريمة إعدام ميدانية بشعة، وحلقة في مسلسل جرائم الإعدامات الميدانية، التي تنفذها قوات الاحتلال وفقا لتعليمات وتوجيهات المستوى السياسي والعسكري في دولة الاحتلال“.

كما حملت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي لها، ”الحكومة الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت، المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة“.

وأدانت الخارجية ما أسمته ”صمت المجتمع الدولي على انتهاكات وجرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق الشعب الفلسطيني“، معتبرة أنه ”يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويشجع الاحتلال وأذرعه المختلفة على التمادي في حربه المفتوحة على الوجود الفلسطيني في أرض وطنه“.

ووجهت دعوة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، بتحمل مسؤولياته في تفعيل نظام الحماية الدولية للشعب الفلسطيني كما جاء في قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة وترجمته عمليا، والإدارة الأمريكية بتحمل مسؤولياتها بالضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها.

من جهتها، هددت كتائب شهداء الأقصى الجناح المسلح لحركة فتح، ”بالرد على اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس، والذين ينخرطون جميعهم في صفوفها“.

وقالت كتائب شهداء الأقصى في تصريح مقتضب، إن ”دماء شهدائها لن تذهب هدرًا، وإن الرد قادم، وسيقابل الدم بالدم“.

بدورها، أكدت حركة الجهاد الإسلامي في الضفة الغربية، بلسان المتحدث باسمها طارق عز الدين، أن ”عملية الاغتيال الإسرائيلية لن تمر مرور الكرام، والقوة تقابل بالقوة“، مشيرة إلى أن ”السلطة الفلسطينية تعطي الغطاء للاحتلال من خلال التنسيق الأمني الذي يساهم بالوصول لهؤلاء المقاومين“، على حد زعمه.

بينما اعتبرت لجان المقاومة الشعبية، أن ”دماء الشهداء الثلاثة في نابلس ستبقى قناديل للثورة المتصاعدة ضد الاحتلال“، مؤكدة أن ”المقاومة ستبقى عصية على الكسر حتى يندحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرض فلسطين“.

وطالبت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، ”الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية بالتوقف عن لعب دور المحايد والمتفرج، والمشاركة مع أبناء الشعب الفلسطيني في التصدي لعنف الاحتلال وجرائمه“.

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، دانت عملية اغتيال الشبان الثلاثة في نابلس، داعية ”لتصعيد المقاومة بكل أشكالها ضد الاحتلال“.

وفي أعقاب عملية الاغتيال التي نفذتها قوة خاصة من الجيش الإسرائيلي، أعلن محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، الإضراب الشامل، غدا الأربعاء؛ حدادًا على أرواح شهداء نابلس.

وفي وقت سابق، أعدمت قوة من الجيش الإسرائيلي 3 مواطنين، عقب إطلاق النار على مركبتهم بمدينة نابلس.

واقتحمت قوة خاصة إسرائيلية ظهرا حي المخفية بمدينة نابلس، بمركبة عمومية تحمل لوحة تسجيل فلسطينية، وأطلقت النار على مركبة كان يستقلها ثلاثة مواطنين؛ ما أدى إلى استشهادهم، وفقا لوكالة الأنباء الرسمية ”وفا“.