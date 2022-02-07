الأمن السوداني يعتقل فريق "بي بي سي" خلال تغطية احتجاجات بالخرطوم

اعتقلت الأجهزة الأمنية في السودان، اليوم الإثنين، فريق قناة ”بي بي سي“، خلال تغطيته لاحتجاجات في الخرطوم، حسبما ذكرت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“.

وقالت المصادر، إن ”قوة أمنية تستقل سيارة بدون لوحات اعتقلت فريق القناة المكون من ثلاثة أشخاص، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة، حيث ما زالت هواتفهم مغلقة، وإن المعتقلين هم المراسل فراس كيلاني، والمنتج محمد إبراهيم، والمصور مارك بونسكي“.

وفرقت قوات الأمن، مظاهرات بالعاصمة الخرطوم نظمتها لجان المقاومة السودانية وقوى سياسية لمناهضة الحكم العسكري والمطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية.

وقال شهود عيان لـ“إرم نيوز“، إن المحتجين وصلوا إلى منطقة موقف شروني جنوب القصر الرئاسي، حيث تصدت لهم القوات الأمنية مستخدمة القنابل الصوتية والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه، كما اعتقلت عددا من المتظاهرين.

بالتزامن مع مظاهرات الخرطوم، تصدت الشرطة لمحتجين في مدينتي أم درمان وبحري، فيما أكدت مصادر طبية وقوع إصابات بعضها بالرصاص الحي في شارع الأربعين بأم درمان، كما خرجت تظاهرات في عدد من المدن بالولايات منها ودمدني بورتسودان وعطبرة.

وتأتي هذه الاحتجاجات المستمرة ضد الحكم العسكري منذ أربعة أشهر، وسط مشهد سياسي معقد، حيث لا يظهر في الأفق ما يشير لإمكانية الاستجابة لهذه المطالب.

وقالت لجان مقاومة الخرطوم في بيان، أمس الأحد، إن ”مليونية اليوم الإثنين هي تجديد للعهد مع الشهداء، والتزام بالسير في درب الحرية حتى إسقاط الانقلابيين وإقامة السلطة المدنية“، مؤكدة أنه ”لن يثنينا الاعتقال والإخفاء القسري الذي ظلت تمارسه السلطة غير الشرعية الجاثمة على صدورنا، سيزيدنا هذا إصرارا على المضي في هذا الطريق وأنها معركة لا بد من إكمالها حتى النهاية لنتوجها بإسقاط الانقلابيين“.

وتستمر قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة السودانية وتجمعات نقابية وقوى سياسية أخرى، في مقاومة الانقلاب الذي نفذه قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، في 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ضد الحكومة المدنية، بعد إعلانه حالة الطوارئ ووضع رئيس الوزراء قيد الإقامة الجبرية وحبس عدد من الوزراء والقادة السياسيين، وبقيت السلطات الأمنية تواجه هذه الاحتجاجات بالقمع المفرط؛ ما أوقع نحو 78 قتيلا وأكثر من 2000 جريح، بحسب إحصائيات طبية.

وامتدت الاحتجاجات إلى خارج العاصمة، حيث قال خالد يوسف أحد شهود العيان من مدينة ودمدني عاصمة ولاية الجزيرة: ”في الواحدة تماما تجمع حوالي 3 آلاف متظاهر وحمل بعضهم الأعلام السودانية وصورا للشهداء وبدؤوا يهتفون لا لحكم العسكر“.

من ناحيتها، قالت سامية محمد وهي شاهدة عيان من مدينة بورتسودان الساحلية: ”تجمع ألفا متظاهر في محطة المواصلات الرئيسية بوسط المدينة وهم يحملون أعلاما ويهتفون ضد حكم العسكر“.

كذلك تظاهر ألفا شخص في ولاية القضارف شرق البلاد، حسب شهود عيان.

وتأتي احتجاجات، الإثنين، بعد أيام من تظاهر آلاف من أنصار الجيش السوداني أمام مقر بعثة الأمم المتحدة في الخرطوم، وامتطى بعضهم الجمال، وهاجموا ما وصفوه بـ“التدخلات الأجنبية“، وهتفوا معبرين عن دعمهم للجيش.

وترعى الأمم المتحدة محادثات ترمي إلى إيجاد حل للأزمة، وهي تحضّ السلطات على الدوام، على الامتناع عن استخدام العنف لوضع حد للاحتجاجات السياسية.

ومؤخرا، أعلنت السلطات أنها ضبطت أسلحة كانت بحوزة عناصر، بيّنت مشاهد فيديو تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، أنهم استخدموها.