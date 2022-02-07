لماذا جمدت إسرائيل مخطط ربط "معاليه أدوميم" بالقدس المحتلة؟

ذكرت صحيفة ”إسرائيل اليوم“، اليوم الإثنين، أن الحكومة الإسرائيلية أعلنت تجميد مخطط يستهدف ربط مدينة القدس المحتلة بمستوطنة ”معاليه أدوميم“ في الضفة الغربية.

وجاء قرار التجميد، بحسب ما أوردته الصحيفة تحت ضغوط مارستها الولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى معارضة كبيرة أبداها حزب ”ميرتس“ اليساري الائتلافي.

ومستوطنة ”معاليه أدوميم“ هي مستوطنة“ يهودية أقيمت في الضفة الغربية المحتلة، العام 1975، على مسافة 7 كيلومترات شرقي القدس، بمحاذاة بلدتي أبوديس والعيزرية، ويبلغ عدد سكانها قرابة 40 ألف مستوطن.

وبحسب الصحيفة العبرية، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، ووزير الدفاع بيني غانتس، قرارات للجنة العليا للتخطيط بالضفة الغربية، لوقف النقاشات الدائرة، التي كانت تسبق المصادقة على مخطط البناء الهادف لربط المستوطنة بمدينة القدس المحتلة.

وينص المخطط، الذي تم تجميده، على استغلال مساحة تصل إلى 12 ألف دونم، تعتبرها إسرائيل أراضي دولة، وبناء 3500 وحدة سكنية هناك، إذ كانت لجنة التخطيط بدأت عقد اجتماعات ونقاشات لاستكمال المشروع خلال الفترة الأخيرة من ولاية رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذا المخطط ظل مجمدا لسنوات طويلة، لكن منذ أن بدأت الاجتماعات بشأنه في الشهور الأخيرة، اجتاز أربعا من بين ست مراحل ينبغي أن يمر بها ضمن مسيرة المصادقة عليه من جميع الجهات المختصة.

وأشارت إلى أن تدخل بينيت وغانتس جاء قبل مرحلتين فقط من الانتهاء الكامل من مسيرة المصادقات.

وعللت الصحيفة القرار بعدد من الأسباب، على رأسها المعارضة الفلسطينية الحادة، والتي انضم إليها حزب ”ميرتس“ اليساري الائتلافي، واعتبر هذا المخطط ”خطا أحمر“، كما وجددت واشنطن رفضها ودعمت الموقف الفلسطيني.

وتابعت الصحيفة: ”صدرت القرارات السياسية بوقف النقاش وتجميد المشروع على خلفية الاحتجاج الحاد من جانب (ميرتس)… أكد الحزب الائتلافي أن الأمر خط أحمر، فيما جاءت معارضة الولايات المتحدة وهي معارضة مستمرة منذ سنوات، لتعزز الجانب الفلسطيني“.

وأبلغت الولايات المتحدة إسرائيل، وفق الصحيفة، أن المخطط يقطع أواصر الامتداد الجغرافي الفلسطيني من الشمال إلى الجنوب، ومن شأنه أن يحول دون إقامة دولة فلسطينية مستقبلية.

وتزعم إسرائيل، في المقابل، أن مخطط ربط القدس المحتلة بمستوطنة ”معاليه أدوميم“ لن يتسبب في منع الامتداد الجغرافي الفلسطيني؛ ”لأن هذا الامتداد غير قائم بالأساس“.

وتوضح: ”لو كانت هناك ضرورة، يمكن إنشاء طرق سريعة وأنفاق مرورية لتجاوز هذا الأمر“.

وأشارت الصحيفة إلى أن جميع رؤساء وزراء إسرائيل، بدءا من إسحاق رابين، والذي بادر بهذا المشروع في حينه، أعربوا عن دعمهم العلني للمشروع، لكنهم وجدوا صعوبات في تنفيذه بسبب الضغوط السياسية.

وذهبت الصحيفة إلى أن مصلحة إسرائيل من وراء هذا المشروع، مثلما عرضتها دراسات وأوراق خاصة بهيئة الأركان منذ سنوات، تتمثل في خلق امتداد بين منطقة غرب القدس والمنطقة الشرقية التي تضم ”معاليه أدوميم“ باتجاه البحر الميت، كجزء من حلقة أمنية استيطانية يهودية حول ”العاصمة“، على حد زعمها.

ونبهت إلى أن المجتمع الدولي، وعلى رأسه دول الاتحاد الأوروبي ”لا يدرك هذه المصلحة ولا يضعها بالاعتبار“.

وأوضحت أن ثمة مخاوف في إسرائيل من الفصل الأمني والحضري الذي خلقه الفلسطينيون بين ”معاليه أدوميم“ والقدس، ومن حلقة بناء فلسطينية تحيط القدس من الشرق، وإعادة القدس إلى وضعية ”مدينة على الحافة“ مثلما كانت عشيّة حرب حزيران/ يونيو 1967.

ويكمن سبب المخاوف، من وجهة نظر إسرائيل، في أن مثل هذا الوضع سيحول دون إمكانية توسع المدينة شرقا، ويهدد طريق القدس – أريحا، الذي تمتد عمليات البناء الفلسطينية عبره، في وقت يمتلك هذا الطريق السريع أهمية أمنية وإستراتيجية قصوى، بما في ذلك نقل الجنود والعتاد إلى غور الأردن وشمالا وقت الحرب.

ونقلت الصحيفة عن بيني كاشريئيل، رئيس بلدية ”معاليه أدوميم“، أنه بعد سنوات طويلة من التجميد ”بدأنا أخيرا التحرك في مسار المصادقة والتخطيط، هذا التدخل (من جانب بينيت وغانتس) لا يمكن أن يصدقه عقل“.

ومضى قائلا: ”ظننا أن غانتس سيواصل مسيرة رابين، الذي بادر بالمشروع، للأسف نحن متطوعون، وهذا الأمر جاء دون تشاور معنا، وعلى عكس وجهة نظرنا، لقد آن الأوان لتنفيذ عمليات البناء من أجل تعزيز قبضتنا على هذه الأرض، قبل أن يسيطر عليها الآخرون“.

وختمت الصحيفة بتأكيدها أنها توجهت لمكتب وزير الدفاع لتحصل على تعليق، بيد أنه رفض التعقيب، فيما لم يرد عليها مكتب رئيس الوزراء حتى اللحظة.