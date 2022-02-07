السيسي: اتفاق على إنشاء "منطقة لوجستية" مصرية في جيبوتي

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، يوم الإثنين، أنه اتفق مع رئيس جيبوتي إسماعيل عمر، على إنشاء ”منطقة لوجستية“ مصرية في جيبوتي.

وأكد السيسي ”أهمية تطوير مشروعات التعاون الثنائي بين مصر وجيبوتي، خاصة في قطاعات البنية التحتية والصحة والطاقة والطيران والتعليم، بالإضافة إلى تنويع أطر التعاون المشترك في المجالين العسكري والأمني ومواجهة الفكر المتطرف“.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده يوم الإثنين مع رئيس جمهورية جيبوتي، إسماعيل عمر، الذي يزور القاهرة حاليّا.

وقال السيسي، إنه ”تطرق في مباحثاته مع الرئيس الجيبوتي إلى أزمة سد النهضة، إلى جانب بعض القضايا المشتركة“، مشددا على ”موقف مصر الثابت تجاه أزمة سد النهضة الحالية“ بين مصر والسودان من جهة، وإثيوبيا من جهة أخرى.

وأضاف السيسي ”تؤكد مصر على موقفها الثابت تجاه الوصول لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد“.

وأشار إلى أنه اتفق مع رئيس جيبوتي بشأن ”زيادة التبادل التجاري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة“، واصفا العلاقات بين مصر وجيبوتي بأنها ”تشهد نقلة نوعية على كل المستويات“.

بدوره، أكد رئيس جيبوتي أن ”المباحثات مع الرئيس المصري تضمنت العديد من مجالات التعاون، سواء فيما يتعلق بالتبادل التجاري، أو مكافحة الإرهاب“، واصفا المباحثات التي أجراها مع الرئيس السيسي بـ“البناءة“.

وقال إسماعيل عمر في المؤتمر الصحفي، إن ”زيارته اليوم لمصر تعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات إستراتيجية راسخة على جميع الأصعدة“.

وأضاف أن ”وجوده اليوم وسط أشقائه في مصر بعد الزيارة التاريخية للرئيس عبدالفتاح السيسي إلى جيبوتي، يعكس ما يجمع بين البلدين الشقيقين من روابط أخوية وعلاقات إستراتيجة راسخة على جميع الأصعدة، كما يندرج في إطار الحرص المشترك والإرادة السياسية القوية المتبادلة للارتقاء بأوجه التعاون الثنائي، ودفعه نحو آفاق أرحب وأشمل فضلا عن التشاور في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك“.

وكان الرئيس المصري استقبل أمس الأحد، رئيس جيبوتي بمطار القاهرة الدولي، حيث أقيمت مراسم استقبال رسمية له، قبل اللقاء الذي جمعهما اليوم بقصر الاتحادية.