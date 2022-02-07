إيران: أمريكا لا تستطيع تحمل كلفة انسحابها من الاتفاق النووي

حث المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، الاثنين، الجانب الأمريكي على ضرورة العمل لإحياء الاتفاق النووي.

وقال خطيب زاده، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي، إن ”على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون تحمل تكلفة انسحابهم من الاتفاق النووي“.

ولفت إلى أن ”على المسؤولين الأمريكيين أن يعلموا أنهم لا يستطيعون دفع ثمن القرارات الهدامة والخاطئة بموجب القرار 2231 من جيوب الشعب الإيراني، ويجب أن يكسبوا ثقة الشعب الإيراني“.

ويوجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، عام 2015، بالتوصل إلى ”حل شامل طويل الأجل“ للمسألة النووية الإيرانية.

وقال زاده، إن ”الحكومات الغربية تواجه اليوم اختبارًا في فيينا، والكرة في ملعبها لإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015″، مشيرا إلى أن على الولايات المتحدة كسب ثقة الشعب الإيراني.

وتابع خطيب زاده ”لقد تقاعس الأوروبيون عن العمل في الاتفاق النووي بعد الانسحاب الأمريكي عام 2018“.

واعتبر أن ”الخط الأحمر للحكومة الإيرانية في المفاوضات هو رفع العقوبات، وهي قضية أساسية للغاية من نواح كثيرة“.

وتوقفت المفاوضات النووية في الـ28 من كانون الثاني/ يناير الماضي، مع عودة الأطراف المتفاوضة إلى عواصم بلدانهم لاتخاذ قرارات بشأن القضايا الخلافية العالقة في محادثات فيينا.

وبشأن المفاوضات بين إيران والسعودية، أجاب خطيب زاده ”سوف نواصل مفاوضاتنا مع السعودية في بغداد لكن موعد هذه المباحثات يعود للرياض“.

وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين بحث الليلة الماضية مع نظيره السعودي جملة من القضايا، من بينها أسباب تأخر عقد الجولة الخامسة من المباحثات بين طهران والرياض.

وقال فؤاد حسين بحسب بيان للخارجية العراقية ”ستعمل الحكومة العراقية بكل جهدها وتستثمر جميع علاقاتها من أجل خلق فرصة مناسبة للتفاهمات بين طهران والرياض“.

”اتفاق جيد“

من ناحيته، ربط أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، الاثنين، بين تحقيق ”اتفاق جيد“ بالمحادثات الجارية حاليا في فيينا دون رفع العقوبات المفروضة على إيران..

وأشار شمخاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على ”تويتر“، إلى ”تحديد أجندة المفاوضين الإيرانيين لمواصلة الجولة الثامنة من المحادثات بعناية“.

وأضاف شمخاني، وهو أحد مستشاري المرشد علي خامنئي، أن ”الاتفاق الذي لا ترفع فيه العقوبات التي تمثل الضغوط القصوى، سيؤثر على اقتصاد البلاد، ولا يمكن أن يكون أساسًا ‎اتفاقا جيدا“.

وتأتي تصريحات المسؤول الإيراني، بعد ما ذكر مسؤول أوروبي لوكالة رويترز، أن المفاوضين الرئيسيين من المحتمل أن يجتمعوا في فيينا يوم الثلاثاء وأن المحادثات ستستأنف.

وتعقد الجولة الثامنة من المحادثات الخاصة بإحياء الاتفاق النووي في فيينا، فيما تجري المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشكل غير مباشر.

بدوره، قال روبرت مالي المبعوث الأمريكي الخاص للشؤون الإيرانية، إنه سيعود إلى فيينا قريبًا لاستئناف المحادثات، مشددًا على وجود إمكانية لإحياء الاتفاق النووي مع إيران.

وقال مالي في مقابلة مع ”MSNBC“ الأمريكية مساء الأحد، ”إن الرئيس جو بايدن طلب منا مواصلة المحادثات النووية مع إيران في فيينا“.

وأكد دبلوماسيون إيرانيون وأمريكيون مرارًا في الأسابيع الأخيرة أن المفاوضات وصلت إلى المرحلة النهائية وأنه يجب اتخاذ قرارات سياسية، واتهم كل منهم الآخر بعرقلة مثل هذا الاتفاق بالامتناع عن اتخاذ مثل هذه القرارات.

لعبة جديدة

وفي سياق متصل، قال نائب رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، للوكالة الرسمية ”إيرنا“، إن ”الإعفاء من العقوبات لعبة جديدة من الولايات المتحدة“، مضيفًا ”طالبنا بالرفع الكامل للعقوبات ضد إيران“.

وأوضح النائب عزيزي، أن ”الجمهورية الإسلامية تعتقد أن المفاوضات يجب أن تستند إلى حسن نية الأطراف المتفاوضة، وحتى الآن، لم نشهد أي حسن نية من الجانبين الأوروبي والأمريكي في المفاوضات“.

وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، يوم الأحد، إن طهران لم تتلق أي شروط أو مبادرة جادة ومهمة من الولايات المتحدة الأمريكية بشأن إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015، جاء ذلك على بعض الإعفاءات من العقوبات الأمريكية.

وأشار عبد اللهيان في حديثه لوكالة أنباء هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني ”لم نتلق أي شروط مسبقة من الولايات المتحدة لإحياء الإتفاق النووي، وحتى الآن لم يتم إثارة قضية الشروط المسبقة“.