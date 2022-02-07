الكشف عن خطة "كونفدرالية" لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي

قدم وزير إسرائيلي سابق، إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن، والأمم المتحدة، خطة قائمة على ”الكونفدرالية“ لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وتسمح الخطة، كبديل لحل دولتين مستقلتين، للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة بالبقاء في منازلهم مقابل السماح لعدد مماثل من الفلسطينيين بالإقامة في إسرائيل.

وكشف وزير العدل الإسرائيلي السابق يوسي بيلين، أنه أعد الخطة الأسبوع الجاري مع ”مفاوضة السلام الفلسطينية السابقة هبة الحسيني، إلى جانب مجموعة صغيرة من الإسرائيليين والفلسطينيين“.

وقال بيلين، لصحيفة ”جيروزاليم بوست“ الإسرائيلية، الأحد ”سيكون من الأسهل التعاون والتنسيق إذا كان إطار العمل كونفدرالية، وليس حل الدولتين“.

وأضاف ”لدينا رئيس وزراء لا يؤمن بحل الدولتين، ولا يؤمن بالتقسيم، لكن هذا لا يعني أننا يجب ألا نثير القضية اليوم“، معربا عن أمله في أن تؤدي الخطة، التي استغرق إعدادها نحو عامين، لـ ”نقاش دولي حول قرارات للصراع“.

ولفتت الصحيفة إلى أن ”الخطة تستخدم نموذجا على غرار الاتحاد الأوروبي للربط بين دولتين قوميتين عرقيتين، وهما دولة إسرائيلية، ودولة فلسطينية“.

وأشارت إلى أن ”كل كيان سيحافظ على دولته الفردية، ولكن بإشراف طبقة من البنية التحتية التعاونية التي من شأنها أن تربط الشعبين معا بدلا من السعي لتقسيمهما“.

وأوضح بيلين أن ”من بين السمات الفريدة لخطة الكونفدرالية، خيار بقاء المستوطنين في الضفة الغربية كمقيمين، وليس كمواطنين، داخل الحدود النهائية للدولة الفلسطينية، مقابل منح عدد متساوٍ من الفلسطينيين الإقامة داخل إسرائيل“.

وقال بيلين إن ”أحد التحديات الرئيسة التي يواجهها أي زعيم إسرائيلي يسعى للتوصل لاتفاق مع الفلسطينيين هو مسألة اقتلاع المستوطنات“، مضيفا ”أي رئيس وزراء محتمل يشعر بالقلق من المواجهة مع المستوطنين وإخلائهم“.

ولفت إلى أنه ”بموجب الخطة، لن يضطر صانع القرار الإسرائيلي المستقبلي للتعامل مع إخلاء أي إسرائيلي من الأراضي“.

وأشار إلى أن ”من بين أولئك الذين من المقرر أن يحصلوا على تفاصيل الخطة هم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ونائبة وزيرة الخارجية الأمريكية ويندي شيرمان، والمرشحة لمنصب مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف“.

وبحسب الصحيفة، ”لعب بيلين دورا أساسيا في إطلاق اتفاقيات أوسلو 1993، ومبادرة جنيف للسلام 2003، والخطة ليست جزءا رسميّا من مبادرة جنيف“.