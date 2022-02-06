هيئة تحرير الشام تؤكد عدم معرفتها بإقامة القرشي في إدلب قبل مقتله

قالت هيئة تحرير الشام، الفرع السوري السابق لتنظيم القاعدة، التي تهيمن على منطقة إدلب (شمال غرب)، الأحد إنها كانت تجهل أن زعيم تنظيم داعش المنافس أقام في المنطقة قبل مقتله في غارة أمريكية.

وقُتل زعيم تنظيم داعش أبو إبراهيم الهاشمي القرشي الخميس على يد قوات أمريكية خاصة في مبنى كان يسكن فيه في بلدة أطمة في محافظة إدلب، آخر معقل رئيسي للمتشددين والمعارضة في سوريا.

وأكدت هيئة تحرير الشام في بيان ”لم نكن نعلم بتلك العملية قبل حدوثها“، مضيفة أنها كانت تجهل ”هوية القاطنين في ذلك المكان“.

وتابعت في البيان ”نؤكد رفضنا لتلك العملية واستنكارنا لها“، لكنها شددت في ما يخص تنظيم الدولة الإسلامية ”إننا مستمرون في دفع شرهم وجرائمهم“.

وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان، تشنّ هيئة تحرير الشام أحيانا عمليات ضد خلايا تابعة لتنظيم داعش في منطقة إدلب التي تسيطر على نصف مساحتها تقريبا.

وحاربت هيئة تحرير الشام في الأشهر الأخيرة مسلحين مرتبطين بتنظيم داعش، لا سيما في ريف جنوب إدلب وفي جنوب غربها، وفق المرصد الذي لديه شبكة واسعة من المصادر في البلاد.

إضافة إلى جزء من محافظة إدلب، تسيطر هيئة تحرير الشام على أجزاء من محافظات حماة وحلب واللاذقية المجاورة.

وتنشط في إدلب جماعات متمردة وتشكيلات مسلحةأخرى متحالفة مع هيئة تحرير الشام، من أبرزها حراس الدين.

وكشفت شبكة ”سي إن إن“ الإخبارية الأمريكية، أن اكتشاف مقر زعيم تنظيم داعش الإرهابي أبو إبراهيم القرشي، الذي فجّر نفسه وقتل أسرته معه، في وقت مبكر من يوم الخميس، بعد مداهمته من جانب الكوماندوس الأمريكية، تم من خلال الرصد المخابراتي لحركة مندوبيه الخاصين.

وفي تقرير عن ”اللحظات المتوترة في غرفة العمليات حيث أشرف الرئيس الأمريكي جو بايدن على الغارة التي استغرق الإعداد لها عدة أشهر،“ نقلت ”سي إن إن“ الجمعة ، عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية قوله إن ”جمْع المعلومات الاستخباراتية الأمريكية عن زعيم داعش تكثف في الخريف الماضي وبلغ ذروته في إحاطة مفصلة لبايدن في 20 ديسمبر“.

🌏و“كان الهدف تنفيذ عملية يراد منها القبض على القرشي حيّا، مع التحوط لاحتمال أن يكرر ما كان فعله سلفه أبو عمر البغدادي من تفجير نفسه“، بحسب الشبكة.

ورفض المسؤول الأمريكي أن يوضح بالتفصيل كيف تيقّنت الولايات المتحدة في النهاية من الموقع الدقيق لزعيم المنظمة ”الإرهابية“، لكنه أشار إلى أن قرشي كان لديه مندوبون للتواصل مع العالم الخارجي وكانوا جزءًا من المعلومات الاستخباراتية التي قادت إلى موقعه.