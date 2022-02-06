في ذكرى اغتيال بلعيد.. محتجون تونسيون يطالبون بمحاسبة "قضاة الإرهاب"

خرج مئات التونسيين، اليوم الأحد، في مسيرة احتجاجية، لإحياء الذكرى التاسعة لاغتيال السياسي اليساري التونسي شكري بلعيد، مطالبين بمحاسبة من سموهم ”قضاة الإرهاب“.

وانطلقت المسيرة من أمام منزل شكري بلعيد ثم إلى شارع محمد الخامس وصولا إلى وسط العاصمة وتحديدا قرب وزارة الداخلية بشارع الحبيب بورقيبة، وسط تعزيزات أمنية مشددة.

ورفع المشاركون في المسيرة عددا من المطالب، منها كشف حقيقة اغتيال أمين عام حزب الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد يوم 6 فبراير / شباط 2013، والنائب بالمجلس التأسيسي آنذاك محمد البراهمي، الذي اغتيل في 25 يوليو / تموز 2013.

ودعا المشاركون في المسيرة التي ضمت ممثلين عن أحزاب ومنظمات وجمعيات، إلى محاسبة ”قضاة الإرهاب“، كما رفعوا صورا لشكري بلعيد وشعارات ورايات حزبية، منها أعلام لحزب الوطنيين الديمقراطيين، وحركة الشعب، وحزب المسار، مردّدين شعارات ”يا رئيس الجمهورية المحاسبة أولوية“، و“شادين شادين (متمسكون) في محاسبة المجرمين“، و“الحساب الحساب لقضاة الإرهاب“ وغيرها من الشعارات.

ويتهم المشاركون في المسيرة التي يتم تنظيمها سنويا منذ اغتيال شكري بلعيد، القضاء بالتخاذل في حسم القضية والتستّر على المتورطين فيها خدمة لحركة النهضة والجهاز السري التابع لها، والذي توجه إليه أصابع الاتهام بتدبير وتنفيذ الاغتيالات السياسية في تونس.

ونظمت المسيرة بدعوة من الاتحاد العام التونسي للشغل، والهيئة الوطنية للمحامين التونسيين، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والاتحاد الوطني للمرأة التونسية، والاتحاد العام لطلبة تونس، والجمعية التونسية للمحامين الشبان، وائتلاف ”صمود“، والنقابة الوطنية لعدول الإشهاد، وشبكة ”مراقبون“، والاتحاد العام للفنانين التونسيين.

كما نظمت أيضا بدعوة من الجمعية التونسية من أجل الحقوق والحريات، والمنصة التونسية للبدائل، واتحاد التونسيين من أجل الحرية، ورابطة الناخبات التونسيات، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وحركة الشعب، وحركة تونس إلى الأمام، والتيار الشعبي، وحزب المسار، وحركة البعث، وحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والجبهة الشعبية الوحدويّة.

وبحسب شهود عيان، تم طرد رئيس حزب ”آفاق تونس“، الفاضل عبد الكافي، ومنعه من المشاركة في المسيرة، لإحياء ذكرى اغتيال شكري بلعيد، باعتباره وزيرا عمل مع حكومات كانت تقودها حركة النهضة.

وكانت وزارة الداخلية التونسية قد أعلنت في وقت سابق، منع التظاهرات والتجمعات الكبرى تطبيقا للقيود والإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا، غير أن المشاركين في المسيرة تجمعوا في مرحلة أولى أمام منزل شكري بلعيد شمال العاصمة تونس، وانطلقوا إلى شارع محمد الخامس ثم إلى مقر وزارة الداخلية وسط العاصمة.