أخبار

مظاهرات فلسطينية في الخليل وبيت لحم احتجاجا على غلاء الأسعار (فيديو وصور)
تاريخ النشر: 06 فبراير 2022 12:56 GMT
تاريخ التحديث: 06 فبراير 2022 13:35 GMT

مظاهرات فلسطينية في الخليل وبيت لحم احتجاجا على غلاء الأسعار (فيديو وصور)

نظم مئات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مظاهرات عارمة؛ للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات. وأظهرت

+A -A
المصدر: إرم نيوز

نظم مئات الفلسطينيين في مدينتي الخليل وبيت لحم بالضفة الغربية، اليوم الأحد، مظاهرات عارمة؛ للتعبير عن رفضهم لارتفاع أسعار المواد التموينية والمحروقات.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور، نشرتها وسائل إعلام فلسطينية محلية، تظاهر آلاف الفلسطينيين، من بينهم سائقو وأصحاب الشاحنات والمحال التجارية؛ رفضا للقرارات المتعلقة برفع الأسعار، وطالبوا الحكومة الفلسطينية بالتدخل العاجل لخفضها.

وفي مدينة الخليل، جابت الشاحنات شوارع المدينة، وعبر المشاركون عن رفضهم لارتفاع أسعار الوقود والسلع التموينية، خاصة وأن الغلاء طال جميع مناحي الحياة، وفق تعبيرهم.

وتعليقا على الاحتجاجات، قال عادل عمرو، عضو النقابة العامة لعمال النقل ومسؤول قطاع الشاحنات: ”رسالتنا واضحة، نريد العيش بكرامة ونرفض غلاء الأسعار ونطالب الحكومة بتشديد الرقابة على الأسواق“.

وأكد عمرو خلال كلمة له بالمسيرة، على ضرورة تقديم المخالفين والمتلاعبين بالأسعار للقضاء، وإنزال أقصى عقوبة بحقهم، وإلغاء الضرائب التي فرضتها وزارة المالية الفلسطينية.

وفي السياق ذاته، قال عصام التكروري، أحد المشاركين في الاحتجاجات: ”نحن حراك بدنا نعيش، ونتمنى على الحكومة تخفيض الضرائب وأسعار المحروقات والمواد الغذائية، فنحن نعاني الأمرين“.

كما شهدت مدينة الخليل، إضرابا تجاريا، أغلقت فيه العديد من المحال والمرافق التجارية أبوابها؛ وذلك رفضا لرفع الأسعار وتردي الحالة الأمنية في المدينة.

2022-02-ضفة

 

وفي بيت لحم، نظم عدد من سائقي الشاحنات في بلدة العبيدية شرقًا، وقفة احتجاجية في منطقة جسر واد النار؛ احتجاجا على ارتفاع أسعار المحروقات والزيوت المعدنية.

وأدت الاحتجاجات في مدن الضفة الغربية إلى إغلاق طرق وشوارع رئيسية، فيما أكد المحتجون على ضرورة خفض الأسعار واتخاذ الحكومة لجملة من الإجراءات بهذا الشأن.

وقبل عدة أيام، أعلنت الحكومة الفلسطينية تشكيل لجنة من أجل دراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية، والتي تضم وزيري المالية والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء.

وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، في تصريح صحفي: إن ”رئيس الوزراء محمد اشتية أكد أن الحكومة لن تتخلى عن الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل، من خلال ضبط أسعار السلع الأساسية“.

وأضاف: ”أكد رئيس الوزراء أن الحكومة ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية تلك الفئة، في ضوء ما تتوصل إليه اللجنة من توصيات، بالتوازي مع تكثيف عمل لجان مراقبة الأسعار في الأسواق“.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play