بعد إعلان "النفير العام".. الأسرى الفلسطينيون يغلقون الأقسام داخل السجون الإسرائيلية

قرر الأسرى الفلسطينيون، اليوم الأحد، الشروع باحتجاجات واسعة، وذلك في أعقاب فرض إجراءات عقابية جديدة، كما أعلنت الحركة الأسيرة أيضا ”النفير العام“ في صفوف الأسرى بعد تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن التفاهمات معهم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان صحفي: ”الأسرى في سجني ”ريمون“ و ”نفحة“ بدأوا اليوم بإغلاق كافة الأقسام احتجاجا على قرار إدارة السجون الإسرائيلية البدء بإجراء تغيير واسع على نظام الفورة“.

وأضاف النادي في بيانه: ”النظام العقابي الجديد سيعمل على تقليص المدة التي يقضيها الأسرى في الفورة إلى 50%، بالإضافة إلى أن عدد الأسرى الذين سيسمح لهم بالخروج سيتقلص إلى النصف في الدفعة الواحدة“.

وتابع: ”بموجب هذا النظام الجديد، فإن الأسرى لن يتمكنوا من رؤية بعضهم البعض في الغرف الأخرى داخل السجون الإسرائيلية“.

وقال النادي: ”الأسرى الفلسطينيون أبلغوا إدارة السجون الإسرائيلية بأنهم لن يسمحوا بهذا الإجراء بأي شكل، حيث بدأوا في تنفيذ خطواتهم الاحتجاجية“، مشيرا إلى وجود حالة من الاستنفار الشديد تسود السجون الإسرائيلية.

وأضاف النادي: ”الإجراء الجديد الذي أدخلته إدارة السجون الإسرائيلية يقع ضمن توصيات اللجنة التي شكلت في أعقاب عملية نفق سجن ”جلبوع“، وعملية الطعن في سجن نفحة“.

وتابع: ”إدارة السجون الإسرائيلية تراجعت عن الاتفاق المتمثل بوقف إجراءاتها التنكيلية المضاعفة والتضييقات بحقّ الأسرى“.

بدورها أعلنت الحركة الأسيرة في السجون الإسرائيلية ”النفير العام“ في صفوف الأسرى بعد تراجع إدارة السجون الإسرائيلية عن التفاهمات التي أبرمت بعد عملية النفق التي نفذها الأسرى الستة داخل سجن جلبوع العام الماضي.

ووفق مؤسسات الأسرى، ”فإن إدارة السجون الإسرائيلية قامت بفرض عقوبات جديدة على الأسرى الفلسطينيين تمس بحياتهم اليومية بكافة تفاصيلها“.

وكشفت مؤسسات الأسرى في بياناتها، أن ”الهيئات التنظيمية داخل السجون الإسرائيلية ستقوم بحل نفسها يوم غد الإثنين“.

من جهة أخرى، قرر الأسرى الإداريون في سجن ”مجدو“ إرجاع وجبات الطعام في خطوة تصعيدية جديدة أيضا لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري.

وستشمل الخطوات التصعيدية الجديدة كافة السجون الإسرائيلية في الأيام المقبلة، وفق بيان صادر عن مكتب إعلام الأسرى.

وتشهد السجون الإسرائيلية منذ عدة أشهر، وبالتحديد بعد عملية هروب الأسرى الستة من نفق سجن جلبوع توترا كبيرا، وذلك في أعقاب رفض إدارة السجون تنفيذ مطالب الأسرى وتقديم الرعاية الصحية للأسرى المرضى منهم، ووقف التنكيل بحقهم.

والجدير بالذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية بلغ حتى نهاية العام الماضي حوالي 4600 أسير، من بينهم 34 أسيرة، فيما ارتفع عدد الأطفال إلى نحو 160 طفلا.

كما وصل عدد الأسرى المرضى إلى 600 أسير، من بينهم 4 مصابون بالسرطان، و14 على الأقل مصابون بأورام بدرجات متفاوتة، بحسب بيانات رسمية صادرة عن هيئة شؤون الأسرى.