"المرصد السوري": بعض سجناء داعش الفارين من سجن غويران وصلوا تركيا

تمكن المئات من سجناء تنظيم داعش، من الفرار من سجن ”غويران“ في الحسكة شمال شرق سوريا، وكان من بين الفارين، اثنان من أمراء التنظيم المتشدد، وصلا إلى جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد، على موقعه الإلكتروني، إنه ”حصل على معلومات جديدة، حول تداعيات عملية سجن غويران، إذ وصل بعض الفارين من السجن إلى تركيا ومنهم من استقر ضمن مناطق نفوذ فصائل غرفة عمليات (درع الفرات)، بريف حلب الشرقي والشمالي الشرقي، وقسم منهم متوار في مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في الحسكة والرقة ودير الزور ومنبج بريف حلب“.

ونقل المرصد عن مصادر، قولها إن ”اثنين من أمراء التنظيم ممن كانوا محتجزين في سجن الصناعة/غويران باتا في جرابلس الخاضعة لنفوذ الفصائل الموالية لأنقرة بريف حلب“، مضيفا أن وصولهما من الحسكة إلى الرقة ثم منبج ومنها إلى جرابلس يثير الكثير من علامات الاستفهام.

وأضافت المصادر أن ”القوى الأمنية تمكنت من إلقاء القبض على مهرب و3 عناصر من الفارين في قرية هيشة بمنطقة عين عيسى شمالي الرقة، عندما كانوا يمكثون عند أحد المهربين في انتظار إدخالهم إلى تركيا مقابل 4 آلاف دولار أمريكي عن كل شخص“. مشيرة إلى أن العناصر الثلاثة كانوا على تواصل مع ”الأميرين اللذين وصلا منطقة جرابلس في ريف حلب“.

وبحسب المرصد السوري، فقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على امرأتين تعملان ضمن الإدارة المدنية خلال محاولتهما الفرار نحو تركيا واللحاق بزوجيهما الفارين من سجن الصناعة أخيرا، مؤكدا أن اعتقالهما استمر أكثر من 24 ساعة، قبل أن يتم الإفراج عنهما بوساطة شيوخ ووجهاء عشائر.