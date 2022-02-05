4 قتلى في اشتباك مسلح بدارفور

قتل ضابطان اثنان من القوات المشتركة السودانية المشكلة لحفظ الأمن في دارفور، السبت، خلال اشتباكات مع مجموعة مسلحة قرب مدينة الفاشر، كما قتل اثنان من القوة المهاجمة بينهما قائد المجموعة.

وقالت مصادر لـ“إرم نيوز“ إن الضحايا أحدهما ضابط في قوات الدعم السريع والآخر من قوات حركة ”التحالف السوداني“ الموقعة على اتفاقية جوبا للسلام، سقطا خلال هجوم لقوة مسلحة تتبع لفصيل منشق من إحدى الحركات الموقعة على اتفاقية السلام، على مقر يوناميد بالفاشر الذي تحرسه القوات المشتركة.

وأكدت المصادر مقتل قائد القوة المهاجمة ومسلح آخر، بينما جرح ثلاثة آخرون من قوات الطرفين جرى نقلهم إلى مستشفى الفاشر لتلقي العلاج، في حين عادت الأوضاع إلى طبيعتها بعدما فرضت القوات المشتركة سيطرتها على المنطقة.

وقال والي شمال دارفور، نمر عبدالرحمن، في مؤتمر صحفي مساء السبت، إن مجموعة مسلحة بقيادة محمد إبراهيم أبو جمبة، وهو قائد منشق من حركة ”التحالف السوداني، ”اقتحمت مقر اليوناميد بهدف نهب الممتلكات.

وأضاف: ”عندما تدخلت القوة المشتركة لحماية المقر أطلق عليها المتفلتون النار، مما أدى إلى مقتل الملازم أول محمد الحبيب من قوات الدعم السريع، وجنرال فضيل المليك من التحالف السوداني، وقتل في الاشتباك قائد المجموعة المهاجمة محمد إبراهيم أبو جمبة“.

وذكر الوالي أن ”المجموعة المتفلتة“ أتت بعربات دفع رباعي مسلحة وشاحنتين لحمل المعدات التي تريد نهبها من المقر.

وفي ديسمبر الماضي، شكلت السلطات قوة مشتركة من ”الجيش والدعم السريع والحركات المسلحة“ لحماية مقر بعثة يوناميد الذي سلمته للحكومة عقب خروجها، وذلك بعد أن تعرض الموقع لعمليات نهب واسعة بوساطة مسلحين يتبعون للحركات التي كانت تحرسه.

من جهتها، قالت حركة ”التحالف السوداني“، في بيان، إن اشتباكات مؤسفة وقعت بين القوة المشتركة الخاصة التي تم تكوينها مؤخرا، مع ميليشيات متمردة هاجمت مقر اليوناميد في الفاشر، استمرارا لجرائم النهب والسرقة.

في حين شدد البيان على حماية اتفاقية جوبا للسلام حفظا لأرواح المواطنين من المجرمين ومعتادي الإجرام والسرقة.

وقبل يومين، هددت حركة مسلحة موقعة على اتفاق جوبا للسلام في السودان بالعودة إلى الحرب، وتحويل إقليم دارفور إلى بؤرة صراع من جديد؛ بسبب ما وصفته بالإقصاء والتجاوزات لنصوص الاتفاق.

وما زال إقليم دارفور غربي السودان يعاني التوترات الأمنية، والفلتان الأمني الذي عادة ما يبدأ بحوادث قتل فردية، ويتطور إلى تحشيد قبلي ينتهي بمقتل العشرات من المواطنين، حيث قتِل الأسبوع الماضي 5 أشخاص وأصيب 4 آخرون بجروح وصفت بالخطيرة، برصاص مسلحين قرب مدينة الفاشر.

ونصت اتفاقية جوبا للسلام، الموقعة بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية في أكتوبر/ تشرين الأول 2020، على إنشاء قوة أمنية مشتركة قوامها 12 ألف ضابط وجندي من القوات النظامية وقوات حركات الكفاح المسلح، لحماية المدنيين وإعادة الاستقرار في إقليم دارفور.