لماذا ترى إسرائيل أن عليها الانخراط في تشكيل مستقبل ليبيا؟

نشر ”معهد القدس للاستراتيجية والأمن“، أحد مراكز دعم صناعة القرار في إسرائيل، تحليلا حول الأسباب التي تدفع إسرائيل للسعي نحو الانخراط بشكل مدروس في تشكيل مستقبل ليبيا.

ولفت المعهد الذي نشر التحليل، يوم الجمعة، إلى أن الدور الإسرائيلي في هذا الصدد، ينبغي أن يأتي في إطار رؤيتها الاستراتيجية الشاملة لمنطقة الشرق الأوسط.

وقال إن استقرار ليبيا يحمل أهمية كبيرة للاستقرار الإقليمي، كما ويخدم المصالح الإسرائيلية.

وبين أن من بين مراكز القوى في ليبيا، هناك جهات ترغب في فتح حوار مع إسرائيل؛ من أجل الحصول على دعم سياسي؛ نظرا لعلاقات الأخيرة مع واشنطن، فضلا عن الدعم الاستخباري والعسكري.

ووفق التحليل، الذي أعده الباحث العقيد (احتياط) عيران ليرمان، نائب رئيس المعهد، فإن ”ليبيا تحمل أهمية جيواستراتيجية بالنسبة لإسرائيل، في إطار رؤية الأخيرة تجاه دول البحر المتوسط وأفريقيا“.

وأوضح أن إسرائيل تنتظر اليوم الذي تتولى فيه حكومة ليبية ترغب في الانضمام للاتفاقات ”الإبراهيمية“؛ لتعزيز هذه الاتفاقات في شمال أفريقيا، بما في ذلك من النواحي الأيديولوجية، مضيفا: ”لكن في هذه المرحلة ينبغي أن تكون أهداف إسرائيل واقعية، وخطواتها حذرة وسرية“.

موارد ليبيا

يأتي الاهتمام الإسرائيلي، وفق الباحث، في ظل المساحة المترامية التي تحظى بها ليبيا وموقعها الاستراتيجي ومواردها.

وقال الباحث، إن ”هذه المزايا تأتي في وقت لا يزيد عدد السكان عن 7 ملايين نسمة، أي أقل قليلا من عدد سكان جارتها تونس على سبيل المثال، رغم كون الأخيرة أصغر حجما“.

وأضاف: ”جارة ليبيا، تونس مثلا لا تمتلك الأسباب التي تدفع لاعبين دوليين وإقليميين للسباق من أجل الانخراط فيها على خلاف ليبيا“.

اهتمام دولي

وتطرق الباحث ليرمان، لقضايا وضعت ليبيا في بؤرة الاهتمام الدولي والإقليمي، مثل موقعها في سوق الطاقة العالمي.

وقال إن ليبيا جذبت الأنظار أيضا بسبب مشكلة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، إذ تعد سواحلها منذ سنوات طويلة ممرا إلى أوروبا.

ولفت ليرمان، إلى أهمية ضبط الحدود الليبية مع مصر، وملف مكافحة الإرهاب، فضلا عن محاولات إيران ”الاصطياد في المياه العكرة هناك“، على حد قوله.

واعتبر أن بعض هذه الملفات تحمل تأثيرا على مصالح إسرائيل، التي لا ترغب في امتلاك إيران نفوذ ومصالح استراتيجية داخل ليبيا.

ودعا ليرمان، إلى تحديد خطوط أساسية يمكن أن تحتفظ إسرائيل عبرها بدور محدد، خلال اتصالاتها المباشرة مع مصادر ليبية.

تركيا في الصورة

وحول الخطوط الأساسية التي تعمل إسرائيل بمقتضاها، رأى ليرمان أنها تقوم على ضرورة الحفاظ على التنسيق بشأن الملف الليبي، مع مصر وشركاء إسرائيل، قبرص واليونان، في كل ما يتعلق بالخطوات التي من شأنها التأثير على ميزان القوى في منطقة شرق المتوسط.

وتشكل السياسات التركية عنصرا مهما في النظرة الإسرائيلية إلى ملف ليبيا.

ويقول الباحث، إنه على الرغم من الموقف الأمريكي والتوجه العام في بروكسيل بشأن تمهيد الأرض لصالح مشروع خط الغاز الطبيعي من حقول الغاز في إسرائيل إلى أوروبا، ينبغي على إسرائيل وشركائها التصدي للخطوط الخاصة بالمياه الاقتصادية شرقي المتوسط، والتي حددها اتفاق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وحكومة فايز السراج، في حينه، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.

وافترض أنه حتى ولو تم العثور على طرق أخرى لتصدير الطاقة إلى أوروبا، ينبغي منع أي وضع تصبح فيه تركيا قادرة على ترسيم حدود المياه الاقتصادية بالبحر المتوسط مع ليبيا، بطريقة تمنع إسرائيل ومصر وقبرص من إيصال الغاز إلى أوروبا.

معسكر الاستقرار

ومضى ليرمان قائلا: ”الملف الليبي لا يمكن أن يغيب عن اهتمام القيادة السياسية والعسكرية التركية خلال أي حوار محتمل بين تل أبيب وأنقرة، بما في ذلك خلال الزيارة المرتقبة للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى أنقرة“.

ونوه إلى محاولات تركيا المصالحة مع دول بالمنطقة وصفها بـ ”معسكر الاستقرار“ مثل مصر وإسرائيل، والحوار الذي يديره السفير التركي في ليبيا مع حكومة عبدالحميد الدبيبة في طرابلس، ومع جهات أخرى في بنغازي، وعودة الحديث عن ملف القنصلية التركية في بنغازي وإمكانية استئناف الرحلات الجوية المباشرة.

وذهب ليرمان، إلى أن المؤشرات تدل على سعي تركيا لعدم استئناف المواجهات العسكرية، وكونها تعمل على توسيع دائرة الحوار الذي يخدم مصالح أردوغان، والحفاظ على نفوذ كبير في الساحة الليبية.