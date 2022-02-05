العراق.. الكتلة الصدرية تقاطع جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية

أعلنت الكتلة الصدرية في البرلمان العراقي، اليوم السبت، مقاطعة جلسة البرلمان المقررة يوم الاثنين المقبل والمخصصة لانتخاب رئيس الجمهورية.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية ”واع“، قال رئيس الكتلة الصدرية في مجلس النواب النائب حسن العذاري في مؤتمر صحفي إنه ”بأمر زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر تقرر تجميد المفاوضات مع الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة“.

وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، قد حث نواب كتلته على عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني هوشيار زيباري لرئاسة العراق، إذا لم يكن مستوفيا للشروط.

وينتخب مجلس النواب العراقي يوم الاثنين المقبل رئيساً للبلاد لمدة أربع سنوات من بين 25 مرشحاً أبرزهم الرئيس برهم صالح وهوشيار زيباري وزير الخارجية الأسبق.

وبحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.