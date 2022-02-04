وسط تحذيرات وقواعد اشتباك جديدة.. ما وراء تصاعد تهريب المخدرات من سوريا للأردن؟

سلط تصاعد عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن، وما رافقها من الكشف عن رسائل تحذير أردنية رسمية لدمشق، العديد من التساؤلات حول ما يجري على الحدود بين البلدين، وما ومن وراء تصاعد وتيرة تلك العمليات.

ويرى خبراء استطلع ”إرم نيوز“ آراءهم، أن هذه العمليات تحمل ”بصمات إيران ومليشياتها“، وأن هناك ”مصلحة“ لطهران من وراء تصاعد وتيرتها.

ورغم تكرار عمليات تهريب المخدرات من سوريا إلى الأردن على مدار الأعوام الماضية، إلا أنها اكتسبت زخما كبيرا منذ منتصف الشهر الماضي، حين أعلن الجيش الأردني مقتل ضابط وإصابة جنود في اشتباك مسلح مع مهربين على الحدود مع سوريا.

وأعلن الجيش الأردني عقب ذلك ”تغيير قواعد الاشتباك على الحدود، وعزمه التعامل مع من يقترب من الحدود كهدف مشروع للقتل والتدمير“.

وفي الـ27 من الشهر ذاته، أعلن الجيش قتله 27 من مهربي المخدرات بعد محاولتهم التسلل من سوريا تحت غطاء الثلوج، فضلا عن إصابة آخرين و“فرارهم إلى العمق السوري“.

وفي اليوم ذاته، كشفت قناة ”المملكة“ الرسمية الأردنية، عن ”رسائل وجهتها عمان لدمشق“، مفادها أنه ”إن لم تتصرفوا فسنحمي حدودنا“.

وأشارت القناة إلى أن تلك الرسائل تلت لقاء عقد في عمان في سبتمبر الماضي، بين رئيس هيئة الأركان الأردنية المشتركة اللواء يوسف الحنيطي، ووزير الدفاع رئيس أركان الجيش السوري العماد علي أيوب، بحثا خلاله ”أمن الحدود“.

ونوهت قناة ”المملكة“ إلى أن القوات الأردنية على الواجهتين الشمالية والشمالية الشرقية، تواجه ”تحديات أمنية نوعية مستجدة، مرتبطة بتواجد ميليشيات وجماعات إرهابية وعصابات أسلحة ومخدرات، بعضها تستخدم طائرات مسيرة“.

وأشارت إلى أن المهربين ”يحاولون اختراق الحدود الأردنية بكل الطرق، ومن واجهات مختلفة، لتصريف المواد المُهرَّبة في الأردن أو نقلها لدول الخليج“.

حجم وعدد عمليات التهريب من سوريا للأردن، واستخدام وسائل حديثة مثل الطائرات المسيرة، دفع محللين إلى القول إن هذه العمليات ”عمل منظم ومنسق“، وأن هناك ”جهات تدعمه“.

بصمات إيرانية

ويرى خبراء سياسيون وعسكريون، أن ”بصمات إيران وميليشياتها، واضحة في عمليات التهريب، التي أدت لزيادتها أسباب مختلفة، أهمها ”المصالح الإيرانية“.

ويقول المحلل السياسي الأردني منذر الحوارات، إن ”زيادة وتيرة عمليات التهريب على الحدود السورية الأردنية، تأتي في ظل تضييق دول الخليج على عمل حزب الله في تهريب المخدرات، ما دفعه إلى نقل عمليات من البقاع اللبناني إلى سوريا، وبالتالي زيادة محاولات التهريب إلى الأردن“.

ويشير الحوارات في حديث لـ“إرم نيوز“، إلى أن ”الشريط الحدودي بين الأردن وسوريا، طويل وغير مضبوط من الجانب السوري، وسط نشاط ميليشيات إيرانية وأخرى تابعة لحزب الله وعناصر مختلفة، تستخدمها إيران“.

ويتفق مع الحوارات في تحليله، الخبير السياسي الأردني المختص في الدراسات الأمنية والإستراتيجية الدكتور عامر السبايلة، الذي قال إن ”هناك أسباب عدة لزيادة عمليات التهريب، منها التضييق الخليجي على الطرق التقليدية للتهريب، الذي دفع نحو الضغط على الحدود الأردنية، إلى جانب وجود نشاط مهم للجماعات المتشددة، في مناطق سورية مختلفة“.

رسائل ضغط

ويذهب الحوارات في رأيه، إلى القول إن ”زيادة عمليات تهريب المخدرات، تحمل رسائل ضغط إيرانية، بالتزامن مع محادثات فيينا الجارية حاليا بين القوى العالمية حول الملف النووي“.

ويوضح أن إيران ”تحاول امتلاك ورقة ضغط، عبر التلويح بإدخال المنطقة بالفوضى وبالتالي تحسين مكانها في المفاوضات“.

ويؤكد أن الأردن ”عبر عن رفضه لهذه الرسائل، عبر رده الحاسم على المهربين وقتل أعداد منهم“، منوها إلى أن ”تغيير قواعد الاشتباك من خلال الردع العسكري المباشر، وضرب العناصر المتحركة وغير المشتبكة، استراتيجية جديدة، مثّلت رسالة قوية للمهربين“.

ميليشيات ومسؤولون نافذون

في 27 من كانون الثاني/ يناير الماضي، وفي البيان الذي أُعلن فيه عن مقتل 27 مهربا على الحدود، كشف الجيش الأردني للمرة الأولى عن وجود جماعات مسلحة تساند أولئك.

ويتساءل خبراء عسكريون: ”كيف نشأت هذه الجماعات التي تشكل خطورة“.

ويرجح الخبراء وقوف من وصفهم بـ“المسؤولين النافذين في سوريا وراء عمليات التهريب، إلى جانب بعض التشكيلات العسكرية الرسمية السورية، وميليشيات إيران، خاصة حزب الله“.

واتهمت تقارير عدة، الفرقة الرابعة في الجيش السوري، بالوقوف وراء تجارة المخدرات على الحدود السورية، خاصة مع لبنان.

ويتابع الخبراء أن ”الجماعات التابعة للحكومة السورية، تعمل خارج الأطر، في تهريب المخدرات، وقد تكون تجري عملياتها بعلم الدولة، أو دون علمها“، مشيرين إلى أن ”كافة الميليشيات الشيعية في الجنوب السوري، تتلقى أوامرها من إيران، ولا تخضع لسيطرة الدولة في سوريا“.

وبشأن تغيير قواعد الاشتباك للجيش الأردني، يوضح الخبراء أن هذا القرار ”يُتخذ بناءً على حدوث معطيات جديدة في الميدان، وتغير درجة الخطورة“.

ولفتوا إلى أن ”قواعد الاشتباك القديمة وإن لم تكن معلنة، كانت تتلاءم مع حجم التحدي، لردع المهربين“، لكن الفترة الأخيرة شهدت سقوط قتلى وجرحى عسكريين أردنيين، بعد إطلاق نار من قبل المهربين، ”بالتالي أصبح الجيش الأردني يتعامل مع تهديد مسلح، وليس فقط تهريب عبر الحدود“.

معادلة مشتركة

ورغم إعلان وكالة الأنباء السورية، قبل أيام قليلة ”ضبط كميات من المواد المخدرة، قرب الحدود مع الأردن، كانت معدة للتهريب إلى دول الجوار“، إلا أن عمان تصف عمليات الضبط السورية بأنها ”مؤقتة ومتقطعة“.

ويشدد الخبير السياسي عامر السبايلة، أن ”على سوريا مضاعفة جهودها في منع عمليات التهريب والتسلل عبر حدودها المشتركة مع الأردن“.

ويؤكد السبايلة في حديث لـ“إرم نيوز“، أن ”أمن الحدود بين الأردن وسوريا، هو بالنهاية معادلة مرتبطة بطرفين، وهناك دور على كل طرف يجب تأديته في حال أردنا وقف ظاهرة التهريب“.

ويضيف أن ”عمليات التهريب تشكل تهديدا في المنطقة، ولن يتوقف إلا عبر شراكة حقيقية بين البلدين“.

ويتابع أن ”على سوريا قطع شوط في الإجراءات على حدودها، من أجل إعادة بناء الثقة مع الأردن، الذي اتخذ موقفا متقدما من دمشق، عندما وثّق العلاقات معها ودعا إلى إعادتها لجامعة الدول العربية“.

ويوضح أنه ”لبناء الثقة بين البلدين، تحتاج سوريا، إلى إجراءات حقيقية على حدودها مع الأردن“.