"فتح" تتهم "حماس" باختلاق الذرائع لإحباط الجهود الجزائرية بملف المصالحة

اتهمت حركة فتح، حركة حماس باختلاق الذرائع والأعذار لإحباط الجهود الجزائرية التي بدأت الشهر الماضي بملف المصالحة الفلسطينية، مشيرة إلى أن حماس لا تمتلك موقفا واضحا من المصالحة.

وقال الناطق باسم حركة فتح، حسين حمايل، إن ”حماس ومع كل جولة مصالحة جديدة تختلق الذرائع وتشن هجومًا على القيادة الفلسطينية وحركة فتح“، لافتًا إلى أن ذلك أصبح بمثابة نهج معتمد من قبل قيادات حماس.

وأضاف حمايل، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“: ”فتح ليس لديها شروط فيما يتعلق بقضايا المصالحة، ولا يمكن أن نعلن فشل الجهود الجزائرية بهذا الملف؛ لكن الأمر مرتبط بقرار حماس وقبولها باستحقاقات إنهاء الانقسام“.

وتابع حمايل ”فتح تسعى لإنهاء الانقسام؛ ولكن في حال تغليب أي فصيل فلسطيني المصلحة الحزبية على المصلحة العامة سندخل في مثل هذه المعضلة الحالية، وهذا ما تفعله حماس في الوقت الراهن“.

وقال ”المسؤولون الجزائريون سعوا من خلال لقاءاتهم بالفصائل الفلسطينية بلورة موقف واضح والخروج بمبادرة لاعتمادها من قبل جامعة الدول العربية حال نجحت جهودها“.

واستطرد ”موقف فتح لم يتغير من المبادرة الجزائرية وقيادة الحركة رحبت بجميع الجهود التي تهدف لإنهاء الانقسام، ونشكر الجزائر ومصر على مساهماتهم ومحاولاتهم في إنهاء الانقسام“.

واستدرك بالقول ”لكن المطلوب من حركة حماس موقف واضح من المصالحة الفلسطينية“، متهمًا حماس بالتهرب باستمرار من استحقاق المصالحة.

وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لفتح بمحاولة الهيمنة على منظمة التحرير، أكد حمايل، أن حركته لا تسعى لذلك، قائلا ”فتح طالبت مِرارًا حركتي حماس والجهاد الإسلامي الانضمام لمنظمة التحرير“.

وقال ”الانضمام للمنظمة يكون ضمن محددات وقوانين وضعتها كل الفصائل الفلسطينية؛ ولكن للأسف حماس تختلق الأقاويل والعبارات البراقة على الرغم من موافقتها على دولة فلسطينية على حدود 1967“.

وأضاف الناطق باسم فتح ”ما تفعله حركة حماس في الوقت الراهن يأتي على حساب ظلم وقهر الفلسطينيين في قطاع غزة“.

وفيما يتعلق باجتماع المجلس المركزي المقرر بعد عدة أيام، قال حمايل ”من يتغيب عن حضور المجلس المركزي ينقل الحضور لمن سيحضر“.

وأضاف حمايل ”نتمنى أن يكون المجلس المركزي المقبل بمشاركة الكل الفلسطيني بما فيهم حركتا حماس والجهاد الإسلامي“.

الجدير ذكره، أن مسؤولين جزائريين أجروا لقاءات منفصلة مع فصائل فلسطينية، الشهر الماضي، وذلك من أجل بلورة رؤية جديدة للمصالحة، فيما لم تنجح الجزائر في عقد لقاء شامل بين الفصائل كان مقررًا نهاية الشهر ذاته.