إنزال جوي للتحالف الدولي شمال غرب سوريا.. واندلاع اشتباكات

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

نفذت طائرات مروحية تابعة للتحالف الدولي بقيادة واشنطن، عملية إنزال جوي في شمال غرب سوريا، قرب الحدود مع تركيا، أعقبها اندلاع اشتباكات ما تزال مستمرة، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وقال المرصد إن مروحيات تابعة للتحالف نفذت إنزالا قرب مخيمات أطمة، بحثا عن مطلوبين متشددين لم تتضح هوياتهم بعد، مشيرا إلى وقوع اشتباكات مستمرة منذ نحو ساعتين في المنطقة.

وتداول سكان تسجيلات صوتية منسوبة للتحالف، يطلب فيها متحدث باللغة العربية من النساء والأطفال إخلاء منازلهم في المنطقة المستهدفة.

ونقلت وكالة ”فرانس برس“ عن سكان في المنطقة، قولهم إنهم سمعوا دوي قصف وطلقات نارية.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، إن ”عملية الإنزال قرب أطمة هي الأكبر للتحالف منذ العملية التي نفذتها القوات الخاصة الأمريكية في إدلب وأدت إلى مقتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي في 27 تشرين الأول/ أكتوبر 2019“.

وتضم منطقة أطمة العديد من مخيمات النازحين. ويقول خبراء إن قياديين متشددين يتخذون منها مقرا لهم بين النازحين.

وينفذ التحالف بين الحين والآخر ضربات في إدلب تستهدف قياديين متشددين مرتبطين بتنظيم القاعدة. وأعلن الجيش الأمريكي في 23 تشرين الأول/ أكتوبر، مقتل القيادي البارز في تنظيم القاعدة عبد الحميد المطر، في غارة شنتها في شمال سوريا.

وقال المتحدث باسم القيادة المركزية للجيش الأميركي (سنتكوم) جون ريغسبي في بيان حينها، إن ”القاعدة لا تزال تشكل تهديدا للولايات المتحدة وحلفائنا“.

وأضاف أن التنظيم ”يستخدم سوريا كملاذ آمن لإعادة تشكيل نفسه والتنسيق مع فروع خارجية والتخطيط لعمليات في الخارج“.

وتسيطر هيئة تحرير الشام (النصرة سابقا) مع فصائل أخرى على نحو نصف مساحة إدلب ومحيطها. وينشط فصيل حراس الدين المتشدد والمرتبط بالقاعدة في المنطقة، وغالبا ما تستهدف واشنطن قياديين فيه.