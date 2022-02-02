اجتماع وزاري مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

أعلن الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في عمان الأربعاء، أن اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع آذار/مارس المقبل لبحث إمكان عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وقال أبو الغيط لقناة ”المملكة“ الرسمية، إن ”اجتماعا وزاريا عربيا سيعقد مطلع الشهر المقبل لبحث إمكانية عودة سوريا إلى الجامعة العربية“.

وقررت الجامعة العربية في 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2011، بعد نحو ثمانية أشهر من بدء الاضطرابات في سوريا، تعليق عضوية سوريا مع فرض عقوبات سياسية واقتصادية على دمشق، مطالبة الجيش السوري بـ“عدم استخدام العنف ضد المتظاهرين المناهضين للنظام“.

ويدور جدل حاليا بشأن عودة سوريا إثر الانتصارات العسكرية للجيش السوري الذي استطاع استعادة مناطق كبيرة من المسلحين الجهاديين والمعارضين بدعم من حليفيه الروسي والإيراني.

وهناك انقسام بين الدول العربية في هذا الشأن.

وفي كانون الثاني/يناير 2019، قال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي إن ”المكان الطبيعي“ لسوريا هو داخل جامعة الدول العربية.

ودعا العراق ولبنان إلى عودة سوريا إلى الجامعة العربية، كما أعادت الإمارات في كانون الأول/ديسمبر 2018 فتح سفارتها في دمشق، بعد قطع العلاقات الدبلوماسية منذ 2012.

وحافظ الأردن على علاقاته الدبلوماسية مع سوريا وأعاد فتح الحدود بين البلدين.

وقال الأمين العام المساعد للجامعة حسام زكي في نهاية كانون الثاني/يناير 2019 إنه ”لا يوجد توافق عربي حول مسألة إعادة النظر بشأن قرار تعليق عضوية سوريا بالجامعة العربية“.

وبحث أبو الغيط ووزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الأربعاء في عمان ”جهود إيجاد حلول للأزمات في سوريا واليمن وليبيا ودعم العراق ولبنان“ حسبما أفاد بيان صادر عن وزارة الخارجية الأردنية.

كما تم خلال اللقاء بحث ”سبل تفعيل آليات العمل العربي المشترك“ حيث أكد أبو الغيط والصفدي ”ضرورة تضافر الجهود لتعزيز العمل العربي المشترك، وتفعيل الدور العربي الجماعي في جهود حل الأزمات لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة“.

من جانبه، أكد العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني خلال استقباله أبو الغيط ”ضرورة تنسيق وتوحيد مواقف الدول العربية لمواجهة مختلف التحديات“، مشيرا إلى ”أهمية دور جامعة الدول العربية بهذا الخصوص“.

ومن جانب آخر، أكد أبو الغيط لقناة ”المملكة“ أنه ”لم يحدد (بعد) موعد القمة العربية المقبلة التي ستعقد في الجزائر“.

وتقرر إرجاء القمة الدورية السنوية لجامعة الدول العربية على مستوى القادة والتي كان مقررا انعقادها في 22 آذار/مارس بالجزائر، بسبب وباء كوفيد-19، وهو التأجيل للعام الثالث على التوالي.

وعقدت القمة السنوية الأخيرة لجامعة الدول العربية على مستوى القادة في آذار/مارس 2019 في تونس، وتم إلغاء نسختي 2020 و 2021 بسبب كوفيد-19.