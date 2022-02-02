الأردن.. وفاة رئيس الديوان الملكي الأسبق عدنان أبو عودة

توفي صباح اليوم الأربعاء، الوزير الأسبق، ورئيس الديوان الملكي الأردني الأسبق عدنان أبو عودة، عن عمر ناهز 89 عاما.

وقال سعد نجل أبو عودة: إن ”والده انتقل إلى رحمة الله تعالى صباح اليوم“، وفقا لموقع ”عمون“ المحلي.

وأبو عودة سياسي ووزير وكاتب أردني، شغل عدة مناصب في الأردن، منها منصب وزير الثقافة والإعلام في عدة حقائب وزارية منذ سنة 1970 إلى سنة 1984 على فترات متقطعة، وهو عضو مجلس الأعيان الأردني سابقاً.

وألف كتاباً سنة 2017 عن مسيرته السياسية خلال الفترة التي كان فيها وزيراً، ومن خلال الكتاب وضع الكثير من الملفات الغامضة أمام القراء.

ولد أبو عودة لأسرة بسيطة، كان والده يعمل صانع صابون ووالدته ربة منزل، أصرت على إكمال ابنها دراسته، ورفضت أن تجعله صبيا في محل لتصليح السيارات.

وانتقل أبو عودة للكويت للعمل في مجال التدريس، ثم ملازماً بالمخابرات الأردنية بسبب علاقته القديمة مع مدير المخابرات محمد رسول الكيلاني، وعمل كمحلل سياسي فيها. وبعد أحداث سبتمبر/ أيلول في الأردن سنة 1970 أصبح وزيراً للإعلام في الحكومة العسكرية التي أسست آنذاك، وكان في وقتها برتبة رائد.

ونعى رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، العين الأسبق عدنان أبو عودة، الذي انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم، بعد حياة حافلة بالعطاء للأردن.

وأشاد الفايز بمناقب الفقيد ودوره في خدمة وطنه ومليكه في مختلف مواقع العمل العام التي شغلها، وخصوصا في مجلس الأعيان.

وأضاف ”بوفاة المرحوم يكون الوطن قد خسر أحد رجالاته الأوفياء الذين لهم بصمات كبيرة في مجال العمل السياسي والإعلامي والثقافي في خدمة الأردن“، داعيا المولى عز وجل أن يرحمه ويلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان.