قتلى في غارات تركية على مواقع لحزب العمال الكردستاني شمال العراق

قصفت طائرات حربية تركية الثلاثاء مواقع لمسلّحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق، وفق ما أعلن جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان، مشيراً إلى ”وقوع خسائر بشرية“.

وجاء في بيان للجهاز أنّ ”الطائرات الحربية التركية تقصف العديد من مواقع مسلّحي حزب العمّال الكردستاني في جبال قرجوغ وشنكال وتوقع قتلى وجرحى“.

وتشن تركيا من حين لآخر غارات على مواقع لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وفي أغسطس الماضي، أكد مصدر مسؤول في حزب العمال الكردستاني، أن طائرات تركية مسيّرة، أغارت على سلاسل جبال أسوس شمال شرق محافظة السليمانية.

وتسببت الغارات التركية على سلاسل الجبال المطلة على مجموعة من القرى الحدودية مع إيران، في إلحاق خسائر بمزارع وحقول الفلاحين، وأثارت الهلع في نفوس سكان المنطقة.

وقال المصدر في بيان إن المنطقة خالية تماما من أي تواجد لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بخلاف ادعاءات أنقرة.

وفي مايو الماضي، شنت مقاتلات تركية، غارات على مواقع وأهداف تابعة لحزب العمال الكردستاني في أقصى شمال العراق.

وقال مدير ناحية جمانكي في دهوك ألند أمير إن ”الطائرات التركية قصفت ظهر اليوم مواقع لحزب العمال بين قريتي كاني مازي وآتوش ومحيط قرى كارفا وبيباد التابعة لناحية جمانكي“.

وأضاف أمير في تصريح أدلى به لقناة ”الحرة“ أن ”المقاتلات التركية عاودت قصفها للمرة الثانية بعد الظهر، مما تسبب بحصول حرائق طالت بساتين ومزارع وأضرار مادية أخرى“.

ولم يشر المسؤول الكردي إلى وقوع إصابات بشرية نتيجة ”صعوبة الوصول والحصول على معلومات من المناطق التي طالها القصف“ .

وكانت تركيا قد أطلقت في أبريل الماضي عملية عسكرية ضد مسلحين أكراد في منطقة متينا شمالي العراق، شارك بها نحو 5 آلاف جندي مدعومين بمروحيات وطائرات مسيرة وقوات خاصة نفذت عمليات إنزال.