أمريكا تؤكد التزامها بإعادة فتح القنصلية في القدس الشرقية

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس، في إفادة صحفية دورية، إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن تحدث هاتفيا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، يوم الاثنين.

وأضاف برايس أن بلينكن وعباس ناقشا ضرورة تحسين نوعية حياة الشعب الفلسطيني بطرق ملموسة، وضرورة ”الإصلاح داخل السلطة الفلسطينية“، بحسب وكالة رويترز“.

من ناحيتها، ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) أنه جرى خلال الاتصال بحث آخر المستجدات في الأراضي الفلسطينية، والعلاقات الثنائية بين الجانبين الفلسطيني والأميركي، كما أكد بلينكن التزام بلاده بإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية.

وجدد عباس، وفق الوكالة الرسمية، التأكيد لوزير الخارجية الأميركي أن ”الوضع الحالي غير قابل للاستمرار“، وعلى ضرورة ”إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين، ووقف النشاطات الاستيطانية، ووقف اعتداءات وإرهاب المستوطنين، وأهمية احترام الوضع التاريخي في الحرم الشريف، ووقف طرد السكان الفلسطينيين من أحياء القدس، ووقف التنكيل بالأسرى واحتجاز الجثامين، ووقف اقتطاع الضرائب وخنق الاقتصاد الفلسطيني“.

وشدد الرئيس الفلسطيني على ضرورة وقف الممارسات الإسرائيلية أحادية الجانب التي تقوّض حل الدولتين، والانتقال لتطبيق الاتفاقيات الموقّعة بين الجانبين، وعقد اجتماعات اللجنة الرباعية الدولية على المستوى الوزاري؛ من أجل البدء بعملية سياسية حقيقية وفق قرارات الشرعية الدولية، مضيفا أن ”المجلس المركزي القادم سيقوم بتقييم الأوضاع، واتخاذ القرارات اللازمة لحماية حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني“، بحسب ”وفا“.

وأشار عباس إلى أهمية مواصلة العمل لتعزيز العلاقات الثنائية مع الولايات المتحدة الأميركية، وتذليل العقبات التي تعترض طريق هذه العلاقات.

من جانبه، نقل وزير الخارجية الأمريكي بلينكن تأكيد الرئيس جو بايدن التزام الولايات المتحدة الأميركية بحل الدولتين، وأهمية خلق أفق سياسي.

من ناحية أخرى، أشار الوزير بلينكن إلى ”إدراك إدارة الرئيس بايدن للصعوبات السياسية والاقتصادية التي تمر بها السلطة الفلسطينية“، مؤكدا رفضها للاستيطان واعتداءات المستوطنين، والاجتياحات في مناطق السلطة الفلسطينية، ورفض طرد السكان وهدم البيوت.

وأوضح بلينكن أنه سينقل إلى الرئيس بايدن والمسؤولين في إدارته التحديات والصعوبات التي تواجه الفلسطينيين، وأنه سيقوم بإجراء الاتصالات مع جميع الأطراف المعنية، والعمل المشترك مع الجميع للمضي قدما لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.