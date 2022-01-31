"قسد": 121 قتيلاً حصيلة اشتباكات سجن غويران في الحسكة

قالت قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الإثنين، إن 40 من أفرادها و77 من حراس السجون و4 مدنيين قُتلوا منذ بدء الاشتباكات مع مقاتلي تنظيم داعش، الذين هاجموا سجنا في الـ20 من شهر يناير/كانون الثاني الجاري، في محاولة لتحرير سجناء ينتمون للتنظيم، وفقاً لوكالة ”رويترز“ للأنباء.

وقالت القوات إنها استعادت السيطرة الكاملة على سجن الصناعة في مدينة الحسكة شمال شرق سوريا، يوم الأربعاء الماضي، كما استسلم جميع مسلحي التنظيم المتبقين.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان كشف، الأحد، أن الحصيلة شبه النهائية لقتلى اقتحام داعش سجن غويران في مدينة الحسكة بلغت 332 قتيلا.

وذكر المرصد، في تقرير على موقعه الرسمي: ”بلغت الحصيلة الإجمالية للقتلى منذ بدء عملية سجن غويران، مساء الخميس 20 كانون الثاني/يناير الجاري، حتى هذه اللحظة 332 قتيلًا، هم: 246 من تنظيم داعش، و79 من الأسايش وحراس السجن وقوات مكافحة الإرهاب وقسد، و7 مدنيين“.

وكانت اشتباكات متقطّعة، يوم السبت الماضي، لا تزال تدور في محيط سجن الصناعة في حي غويران، الذي هاجمه تنظيم داعش في الـ20 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري، بين القوات الكردية المدعومة أمريكيًا، وعناصر متوارية من التنظيم، بعد 3 أيام من إعلان قوات سوريا الديمقراطية استعادة ”السيطرة الكاملة“ عليه.

ويعود استمرار الحصيلة في الارتفاع إلى عثور القوات الكردية على مزيد من الجثث خلال ”عمليات التمشيط والتفتيش“، التي تواصل إجراءها ”في مباني السجن وأحياء محيطة به“، على ما أكد المرصد، الذي يتخذ من بريطانيا مقرا، ويستقي معلوماته من شبكة مصادر واسعة في سوريا.

وأوضح مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن ”الجثث الجديدة التي عثر عليها كانت موجودة داخل السجن وخارجه“، بحسب ما أوردت وكالة ”فرانس برس“، يوم أمس الأحد.

واعتبر المرصد، في حينها، أن هذه الحصيلة ”قابلة للارتفاع نظرا إلى وجود عشرات الجرحى وأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولا، ومعلومات عن قتلى آخرين من الطرفين“.

وأفاد المرصد بأن ثمة ”معلومات مؤكدة عن وجود 22 جثة أخرى“، لكنّ عبد الرحمن أشار إلى أن ”ثمة تضاربا بشأن الطرف الذي ينتمي إليه القتلى“.

ودفعت الاشتباكات نحو 45 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم في مدينة الحسكة، وفق الأمم المتحدة، ولجأ عدد كبير منهم إلى منازل أقربائهم، بينما وجد المئات ملجأ لهم في مساجد وصالات أفراح في المدينة.