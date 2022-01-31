محكمة سودانية تبرئ نائب الرئيس السابق من تهم فساد مالي

برأت محكمة سودانية، اليوم الإثنين، نائب الرئيس السوداني المعزول علي عثمان محمد طه، من مخالفات مالية اتهم بالتورط فيها مع آخرين قبل سقوط نظام البشير.

ومنذ أكثر من عام، ظلت محكمة ”الفساد ومخالفات المال العام“ بامتداد الدرجة الثالثة بالخرطوم، تنظر في قضية الشاكي فيها ”منظمة العون الإنساني“ ضد متهمين بينهم علي عثمان طه – المتهم الثالث – بالتصرف في مبلغ مالي قدره 3 ملايين جنيه.

وأصدر قاضي المحكمة المعز بابكر الجزولي، الإثنين، قرارا بتغريم المتهم الأول 3 ملايين جنيه، والسجن مدة عام، واسترداد مبلغ 2 مليون و 70 ألف جنيه إلى حكومة السودان، بعد إدانته بخيانة الأمانة وفقا لنص المادة 177 من القانون الجنائي.

كما حكمت المحكمة بالغرامة 3 ملايين جنيه للمتهم الثاني، بعد إدانته بالتملك الجنائي وفقا للمادة 180 من القانون، وفي حالة عدم دفع المتهمين ”الأول والثاني“ لمبلغ الغرامة، حكمت المحكمة عليهما بالسجن لمدة عام.

بينما برأت المحكمة نائب الرئيس المعزول علي عثمان طه، من جميع التهم التي وجهت له لعدم كفاية الأدلة في مواجهته.

وصادرت المحكمة سيارتين كانتا معروضتين في البلاغ، لصالح حكومة السودان.

وكانت منظمة العون الإنساني تقدمت عبر مفوضها عبد الحليم ضيف الله، بعريضة إلى النيابة مفادها تصرف المتهمين ”الأول والثاني“ في مبلغ (3) ملايين جنيه سوداني، حصلت عليه المنظمة من وزارة المالية.

وكان علي عثمان محمد طه، شاهدا في القضية قبل أن تقوم النيابة بضمه كمتهم ثالث في البلاغ.

وتعود حيثيات القضية إلى أن علي عثمان طه، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس الجمهورية، قد خاطب وزارة المالية بمنح منظمة العون الإنساني دعماً مالياً، وذلك بناءً على طلب الأمين العام للمنظمة ”المتهم الأول“ في القضية.

وبحسب عريضة الدعوى فإن وزارة المالية منحت منظمة العون الإنساني مبلغا ماليا قدره 3 ملايين جنيه حوالي 7 آلاف دولار، بيد أن المتهمين ”الأول والثاني“ تصرفا في المبلغ لمصالحهما الشخصية.

يذكر أن النيابة في السودان، رفضت طلب محامي الدفاع، الإفراج بكفالة عن وداد بابكر، زوجة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، المتهمة بـ ”الثراء الحرام والحصول على مال مشبوه“.

وأرجعت النيابة رفض الطلب لعدم اكتمال إجراءات التحري والتحقيق، فيما أكدت وكيلة النيابة سلوى خليل، أن زوجة البشير “ما زالت رهن الاعتقال”، نافية ما تم تداوله من أنباء عن إطلاق سراحها على خلفية الطلب المقدم من محامي الدفاع.