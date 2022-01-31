اهتمام واسع في الشارع الإسرائيلي بزيارة هرتسوغ للإمارات

شغلت زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، إلى دولة الإمارات، جانباً كبيراً من اهتمام الشارع الإسرائيلي.

وعلق العديد من الساسة والإعلاميين الإسرائيليين على الزيارة عبر حساباتهم على مواقع التواصل، الذين رأوا أن الزيارة حدث تاريخي في هذه المرحلة.

والتقى ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، الأحد، الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، وبحثا علاقات التعاون في ضوء اتفاق السلام الإبراهيمي، الذي وقعه البلدان خلال عام 2020.

وخلال تفقده لمعرض ”إكسبو دبي 2020“ في دبي، الإثنين، ذكر هرتسوغ أنه ”يأمل ويعتقد أن مزيدا من الدول ستنضم إلى اتفاقات أبراهام“.

وأضاف أن ”هذه الاتفاقيات كانت قرارا تهدف لتشكيل مستقبل جديد للإمارات وإسرائيل والمنطقة بأكملها“.

أصداء الزيارة في إسرائيل

وكتبت الإعلامية شمريت مئير، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء نفتالي بينيت، عبر تويتر، أن ”محور تل أبيب – أبوظبي، يمكنه أن يصبح أحد المحاور الاقتصادية المهمة في العالم“.

وقال الصحفي باراك رافيد، من موقع ”واللا“ الإخباري إن ”زيارة هرتسوغ إلى أبوظبي، تظهر جليا أن الإماراتيين ينظرون إلى اتفاقات أبراهام على أنها وُقعت لتبقى“.

وغرد عضو الكنيست إيلي كوهين عبر حسابه، وكتب أن ”الحديث يجري عن زيارة تاريخية وحصاد ثمار السلام، الذي ألقت بذوره الحكومة السابقة برئاسة بنيامين نتنياهو“.

وأعرب العميد (احتياط) آفي بنياهو، عن تأثره الشديد بالزيارة التي وصفها بـ ”التاريخية“، وغرد قائلا: ”زيارة مهمة وتاريخية بشكل خاص على خلفية الهجمات الحوثية ضد أبوظبي“.

وذهب الصحفي والمحلل السياسي يسرائيل كوهين، إلى أن ”زيارة هرتسوغ تعد فخرا للإسرائيليين وكذلك لليهود على حد سواء“.

وأضاف: ”مع زعماء يعرفون احترام التقاليد ويقدرون الماضي والحاضر، يظهر الرئيس بينما تظهر لحيته التي حرص على عدم حلقها خلال فترة الثلاثين يوما حدادا على وفاة والدته“.

وكتب مغرد إسرائيلي يدعى ناؤور عبر حسابه: ”التاريخ يُصنع على أرض الإمارات، النشيد الإسرائيلي يعزف في قصر ولي عهد أبو ظبي، ابتهاجا بزيارة الرئيس هرتسوغ“، وأرفق مع التغريدة العلمين الإماراتي الإسرائيلي.

وكتب هرتسوغ نفسه عبر حسابه بالعربية، قائلا: ”زرت وقابلت العديد من الجاليات اليهودية حول العالم، لكن هناك شيئا مميزا في مقابلة الجالية اليهودية في دولة الإمارات، سعدت بلقاء جالية رائعة ومتجددة وحاصلة على اعتراف رسمي من الدولة، روح التسامح والتعايش في دولة الإمارات قدوة لكل المنطقة“.

واهتم الصحفي مناحم كوهين، بالزيارة، ونشر صورة تجمع الرئيس الإسرائيلي والحاخام ليفي دوخمان المقيم بالإمارات، خلال حفل استقبال مع رؤساء الجالية اليهودية في أبو ظبي.

ولفت أن ”أحدا لم يكن يحلم بالوصول إلى اتفاقات السلام، وكيف تعيش الجالية اليهودية في ظل حرية دينية كبيرة“.

وأبدى الصحفي عكيفا نوفيك، من هيئة البث الإسرائيلية ”كان“، نفس الموقف، ونشر مقطع فيديو يظهر هرتسوغ مع ممثلي الجالية اليهودية، وكتب: ”لحظة رائعة في دبي“.

يذكر أن زيارة الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات، رفعت من أسهمه بين الكثير من الإسرائيليين، الأمر الذي عكسته ردودهم على الأنباء الخاصة بالزيارة، مثل المغرد شموئيل غيميل، الذي تأثر كثيرا ومن ثم رأى أن هرتسوغ هو السياسي الأنسب لتولي رئاسة الحكومة.

أما الناشط ايتسيك ايزنشتيان، فقد علق على فيديو هرتسوغ مع الجالية اليهودية، بقوله: ”أنا أحبه رغم أنه لا ينتمي لنفس معسكري“.

بينما رأى المغرد يوني، أن ”هرتسوغ كرجل دولة، أفضل ألف مرة من سلفه رؤفين ريفلين“.