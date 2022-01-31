العراق.. ما فرص نجاح مبادرة بارزاني لحل أزمة تشكيل الحكومة؟

انطلقت مشاورات جديدة بشأن تأليف الحكومة العراقية، ضمن مبادرة أطلقها رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، لإحداث شرخ في الانسداد السياسي الحاصل.

ويرفض مقتدى الصدر، الذي أبرم اتفاقاً مع رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، ومسعود بارزاني، إشراك رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، وبعض القوى الأخرى في الحكومة المقبلة، وهو ما تسبب بتوقف المفاوضات لحين حلحلة الأمر.

وأعلن بارزاني الاثنين، إطلاق مبادرة سياسية لحل الأزمة.

وقال بارزاني في بيان إنه ”من أجل حل المشاكل وتوفير بيئة مناسبة وجيدة للعملية السياسية في العراق، طرحت مبادرة سياسية، وفي سياق هذه المبادرة، أقترح أن يقوم السيدان، نيجيرفان بارزاني، ومحمد الحلبوسي، بزيارة السيد مقتدى الصدر والتشاور حول كيفية مواصلة العملية السياسية وإزالة العقبات والمشاكل“.

وأضاف: ”آمل أن تكون لهذه المبادرة نتائج إيجابية وأن تكون في مصلحة العراق وجميع مكوناته“.

ووصل الحلبوسي ونيجرفان بارزاني، إلى الصدر، في محل إقامته بالحنّانة في النجف، وعقدوا اجتماعاً بمشاركة وفد الطرفين.

وقال الحلبوسي، عقب وصوله إلى النجف، في تغريدة عبر ”تويتر“: ”ولّى زمن التدخلات الخارجية في تشكيل الحكومات العراقية، واليوم تتحرك جبال العراق وصحراؤه إلى النجف لمباحثات حكومية عراقية وطنية خالصة، لا شرقية ولا غربية“.

وعلق مسعود برزاني، في تغريدة على تويتر: ”آمل بصدق أن يسفر الاجتماع بين السيد مقتدى الصدر ورئيس إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي عن نتائج إيجابية ويمهد الطريق نحو حل المشاكل الحالية التي تواجه العملية السياسية في العراق“.

وأثيرت تساؤلات عن طبيعة تلك المبادرة، وما إذا كانت تهدف إلى إشراك المالكي في الحكومة المقبلة، أم بعض الأطراف الأخرى.

من جهته، ذكر مصدر مطلع على طبيعة المبادرة، أن ”الحزب الديمقراطي الكردستاني، سيطرح على الصدر تسلم المالكي منصب نائب رئيس الجمهورية، مع بعض المناصب الأخرى التي ستُمنح لقوى الإطار التنسيقي، وذلك بهدف المضي في مسار تشكيل الحكومة والخروج من الانسداد السياسي“.

وأضاف المصدر، الذي رفض الكشف عن هويته، لـ“إرم نيوز“، أن ”روح المبادرة الجديدة تهدف إلى استئناف مشاورات تأليف الحكومة، وترضية قوى الإطار التنسيقي بالمشاركة في الحكومة، وإن كانت بشكل بروتوكولي أو مشاركة غير فاعلة، لكن الأهم عدم إقصاء أي طرف من المشاركة في الحكومة“.

ويسعى الصدر منذ أيام إلى استقطاب حلفاء جدد من البيت الشيعي إلى صفوفه، مثل هادي العامري وحيدر العبادي وعمّار الحكيم، غير أن تلك القوى رفضت الانضمام لتحالفات الصدر في حال عدم إشراك نوري المالكي.

ويلقي الصدر باللوم على المالكي الذي ترأس الحكومة لدورتين متتاليتين (2006-2014) باستشراء الفساد وأعمال العنف إضافة إلى اجتياح تنظيم ”داعش“ لثلث مساحة العراق صيف العام 2014، فضلا عن الخلافات القديمة المتعلقة بملاحقة المالكي أعضاء جيش المهدي التابع للصدر.

وتخشى بعض تلك القوى في حال التحقت بالصدر دون المالكي، من الاستفراد بها وإقصائها مجددًا عقب تشكيل الحكومة، خاصة أن أغلب الشخصيات ضمن الإطار التنسيقي لم تحقق عددا وازنا من المقاعد، باستثناء نوري المالكي، الذي حاز ائتلافه ”دولة القانون“ نحو 35 مقعدا.

من جهته، أكد عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، محمد زنكنة، أن ”المبادرة عراقية صرفة، بدليل وجود طرفين كردي وسني، وهي تهدف للخروج من حالة الانسداد السياسي الحاصل، وقد لا تقتصر تلك المبادرة على التيار الصدري“.

ويضيف زنكنة في تصريح لـ“إرم نيوز“ أن ”المبادرة تدعو إلى الانفتاح على بقية الأطراف التي تساهم في مزيد من الانسداد، لتأكيد احترام السياقات الدستورية، واحترام القوانين، التي تجبر الأطراف السياسية على الخروج من الأزمات المفتعلة“.

ولفت إلى أن ”الأيام المقبلة ستشهد المزيد من الحوارات المكثفة، بعد إطلاق تلك المبادرة، للبناء على ما توصلت إليه من تفاهمات“.

وفشلت إيران في تقريب وجهات النظر بين الصدر والمالكي، بعد إصرار الأول على إزاحة الأخير من تشكيل الحكومة.

وكانت طهران قد أوفدت، مؤخراً، إسماعيل قاآني، قائد فيلق القدس، إلى بغداد، لاحتواء الأزمة بين الطرفين ولخروج آمن للمالكي.

لكن قاآني فوجئ برفض الصدر التحالف مع المالكي، وتمسكه بشعار تشكيل حكومة عراقية ”لا شرقية تحت إمرة طهران، ولا غربية موالية لواشنطن“.