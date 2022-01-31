إعلام رسمي سوري: التصدي لهجوم إسرائيلي على محيط دمشق

قالت وسائل إعلام سورية رسمية فجر اليوم، إن الدفاعات السورية تصدت لهجوم صاروخي إسرائيلي على محيط دمشق.

وأضافت أن طائرات إسرائيلية نفذت هجوما الليلة الماضية قرابة الساعة 3:05 فجرا، على عدد من الأهداف في منطقة دمشق.

ونقلت على لسان مصدر عسكري قوله إنه في ”حوالي الساعة 3،05 من فجر اليوم ، نفذ العدو الاسرائيلي عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه رياق شرق بيروت مستهدفا بعض النقاط في محيط دمشق، وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها ، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية“.

وفي نوفمبر الماضي شنت إسرائيل هجوما صاروخيا استهدف مناطق بمحيط دمشق كما شنت ضربات استهدفت مرفأ اللاذقية ومحيط حمص .

ففي السابع عشر من نوفمبر الماضي أطلقت إسرائيل صاروخين من جهة الجولان، استهدفا مبنى في جنوب دمشق، وتم إسقاط أحدهما دون وقوع خسائر.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ إن الهجوم وقع حوالي الساعة 12:45 من فجر ذلك اليوم.

وأضافت أن ”العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً بصاروخين من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً بناء فارغاً جنوب دمشق، وتم إسقاط أحد الصواريخ المعادية، ولم يتم وقوع أي خسائر“.

وأتى الهجوم بعد أسبوعين من هجوم مماثل استهدف منطقة زاكية في ريف دمشق.

وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن المنطقة تعرضت لـ“عدوان إسرائيلي“ بعدد من الصواريخ، ما أسفر عن وقوع بعض الأضرار المادية.

ونقلت الوكالة على لسان مصدر عسكري قوله ”حوالي الساعة 56: 12 من فجر ”3 نوفمبر“، نفذ العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال فلسطين المحتلة مستهدفاً إحدى النقاط في ريف دمشق بمنطقة زاكية، ما أدى لوقوع بعض الخسائر المادية“.

ولم يرد تعليق إسرائيلي على الهجوم.

وأتى هذا الهجوم بالتزامن مع تنفيذ الجيش الإسرائيلي تدريبات تحاكي حربا واسعة مع حزب الله اللبناني، وإطلاق الحزب 2000 صاروخ يوميا على البلدات والمدن الإسرائيلية.

وجرت التدريبات بمشاركة قيادة الجبهة الداخلية وهيئة الطوارئ الوطنية، واستمرت لأسبوع وكانت تحاكي حربا واسعة النطاق يتم فيها إجلاء المدنيين من التجمعات الحدودية الشمالية وتعامل الأجهزة الأمنية مع وابل صاروخي ضخم من حزب الله.