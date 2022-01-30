لجنة أطباء السودان: مقتل متظاهر في احتجاجات جديدة بالخرطوم

أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية اليوم الأحد، عن مقتل متظاهر بعد تعرضه للإصابة بواسطة القوات الأمنية خلال تصديها لاحتجاجات جديدة بالعاصمة الخرطوم.

وقالت لجنة أطباء السودان المركزية، في بيان على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“: ”ارتقت قبل قليل روح الشهيد محمد يوسف إسماعيل، (27) سنة، إثر إصابته في الصدر إصابة لم يتم تحديد طبيعتها بعد من قبل القوات الأمنية أثناء مليونية 30 يناير بمواكب الخرطوم“.

وأكدت اللجنة أن ”السلطة الانقلابية تواصل انتهاكاتها ضد الإنسانية بعنف مفرط وقمع دموي للمتظاهرين السلميين“، وتابع: ”شعبنا يسير المواكب السلمية باستمرار ويستخدم كل أدوات المقاومة اللاعنفية المكفولة في كل القوانين والدساتير المحلية والدولية من أجل أن يقيم دولة الحرية والديموقراطية والعدالة، إلا أنه ظل يُجابه بالآلة العسكرية المغتصبة للسلطة بأبشع الجرائم مما أدى لفقدان 79 شهيداً“، وفق نص البيان.

وواجهت قوات الأمن السودانية اليوم بالغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية، مظاهرات انطلقت في العاصمة الخرطوم وعدد من الولايات تطالب بالحكم المدني وترفض وجود الجيش في السلطة.

ورصدت ”إرم نيوز“ وصول المتظاهرين إلى منطقة ”السكة حديد“ قرب شارع القصر بعد أن تجمعوا في محطة ”باشدار“ جنوب الخرطوم، حيث تصدت لهم القوات الأمنية وحالت بينهم والتقدم شمالاً صوب القصر الرئاسي.

وكانت السلطات الأمنية، استبقت مظاهرات اليوم، بإصدار قرار بحظر التجمعات والمواكب في منطقة وسط الخرطوم القريبة من محيط القصر الرئاسي والقيادة العامة للجيش، على أن تكون التجمعات والمواكب متاحة بالميادين العامة في المحليات، بالتنسيق مع لجان أمنها والابتعاد عن المستشفيات والمؤسسات التعليمية.

وحددت لجنة أمن ولاية الخرطوم حدود المنطقة المحظورة التي تبدأ من ”السكة حديد جنوبا حتى القيادة العامة شرقا وحتى شارع النيل شمالاً وغير مسموح بالتجمعات فيها“.

وظلت السلطات الأمنية تواجه هذه الاحتجاجات بالقمع المفرط مما أوقع نحو 78 قتيلاً وأكثر من 2000 جريح بحسب إحصائيات طبية.

وكان الممثل الخاص للأمين العام بالسودان، رئيس بعثة ”يونتامس“ فولكر بيرتس، قد أطلق في 8 كانون الثاني/يناير الجاري، عملية مشاورات سياسية مع الأطراف السودانية لإنهاء الأزمة التي دخلت فيها البلاد منذ الانقلاب، حيث تسلم رؤى عدد من القوى السياسية.